Nele Gilis klopt eerste reekshoofd op weg naar halve finale Manchester Open

Vorige week was Nele Gilis nog aan de slag op het WK in Chicago, daar strandde ze in de kwartfinales tegen Joelle King, de Nieuw-Zeelandse nummer 4 van de wereld. Deze week kreeg ze de kans om revanche te nemen in de kwartfinales in Manchester.

En dat lukte. Gilis, zelf de nummer 9 van de wereld, speelde subliem en slaagde er voor het eerst in om King te verslaan. Ze won in drie sets: 12-10, 11-4 en 11-7. In de vorige 7 duels moest ze telkens het onderspit delven. Voor een plaats in de finale zal Gilis de Japanse Satomi Watanabe (PSA-19) verslaan.