Nele Gilis grijpt naast ticket voor halve finales op WK squash, nummer 4 van de wereld is te sterk

Nele Gilis botst op nummer 4 in kwartfinale. De laatste 8 is het eindstation voor Nele Gilis. Onze 27-jarige landgenote (PSA-11) moest in de kwartfinale haar meerdere erkennen in de 34-jarige Nieuw-Zeelandse Joelle Kong, de nummer 4 van de wereld. Gilis weerde zich goed, maar King haalde het met 3 games tegen 0: 11-9, 11-8, 11-7. Het was hun 6e onderlinge duel, evenveel keer won King. "Het was weer een mentale strijd", reageerde King. "In de eerste 2 games ging het gelijk op, op het eind slaagde ik er telkens wel in om het verschil te maken." Bij Gilis zat de zware 1/8e finale nog in de benen, meende King. De Belgische stond toen 1,5 uur op het veld, King de helft. "Al jaren is het WK winnen mijn doel, maar ik haalde zelfs nog nooit de halve finales. Dus dit is een extra stap." In de halve finale wacht de Egyptische titelhoudster Nour El Sherbini (PSA-2).



Nele Gilis evenaart Stefan Casteleyn op WK van 1998. Voor België is een kwartfinale op het WK squash uitzonderlijk. Stefan Casteleyn deed het Nele Gilis voor bij de mannen in 1998. Gilis is de eerste Belgische vrouw die dit stadium bereikt.

Nele Gilis in kwartfinale: "Ik ben heel trots". Nele Gilis (27) is de eerste Belgische vrouw in de kwartfinales van het WK. "Ik ben daar heel trots op. Dat ik mijn land kan vertegenwoordigen is ongelooflijk", glunderde ze. De nummer 11 kreeg het niet cadeau van de nummer 7: "Ik wist dat het zwaar zou worden tegen Olivia (Fiechter, red). Onze matchen leveren altijd een flinke strijd op. Ik wilde gefocust vechten tot het einde, maar ik wilde ook genieten van deze ervaring. Ik heb tot het einde alles gegeven en ben superblij." Joelle King (PSA-4) is de volgende opponente: "Zij is een van de beste speelsters ter wereld. Ik kijk ernaar uit, we zijn allebei vechters."



Nele Gilis staat bij laatste 8 na kraker. Na een spannende 1/8e finale heeft Nele Gilis de kwartfinale bereikt. De nummer 11 van de wereld zette de Amerikaanse Olivia Fiechter, de nummer 7, opzij na een partij van 94 minuten. In haar 3e WK-duel verloor de 27-jarige Gilis haar eerste games, maar ze won finaal met 3-2. De gamestanden: 9-11, 13-11, 11-7, 9-11, 11-8. De oudste van de zussen Gilis (Tinne ging er in de 1/8e finales uit tegen de nummer 1) kampt voor een plaats bij de laatste vier tegen de 34-jarige Joelle King (PSA-4) uit Nieuw-Zeeland, die de 30-jarige Tesni Evans (PSA-15) uit Wales relatief vlot opzijzette met 3-0 (11-8, 11-4,14-12) in 46 minuten. Gilis en King speelden al 5 keer tegen elkaar, telkens won de Nieuw-Zeelandse.



Tinne Gilis stuit op topfavoriete. Tinne Gilis heeft niet kunnen stunten in de 1/8e finales van het WK. De 25-jarige Belgische verloor kansloos van de Egyptische Nouran Gohar. Gohar is de nummer 1 van de wereld en de vicewereldkampioene van de voorbije 2 WK's. In Chicago jaagt ze op haar eerste wereldtitel. Tinne Gilis, zelf de nummer 14 van de wereld, moest de wet van de sterkste ondergaan. Ze ging onderuit met 3-0: 11-6, 11-4 en 11-7. Zus Nele Gilis moet nu de eer van de familie hooghouden. Zij neemt het zondag in haar 1/8e finale op tegen de Amerikaanse Olivia Fiechter.



Nele Gilis bereikt net als Tinne de 1/8e finales. Nele Gilis (PSA-11) heeft het voorbeeld van zus Tinne (PSA-14) gevolgd en staat in de derde ronde. Het 11e reekshoofd had het wel niet helemaal onder de markt tegen de Française Melissa Alves (PSA-20). Het werd 3-0, maar de gamestanden waren close: 12-10, 12-10, 11-8. In de onderlinge duels leidt de 27-jarige Belgische met 3-1 tegen de 29-jarige Française. In de volgende ronde wacht de Amerikaanse Olivia Fietcher (PSA-7) of de Egyptische Yathreb Adel (PSA-22) op haar.



Tinne Gilis laat opnieuw geen game liggen. Ook de Japanse Satomi Watanabe heeft Tinne Gilis niets in de weg kunnen leggen in de tweede ronde. Na 37 minuten stond de 3-0 (11-6, 11-5 en 11-7) op het bord. In de volgende ronde wordt het wellicht andere koek, want dan treft ze het eerste reekshoofd, de Egyptische Nouran Gohar. Gohar is de zilveren medaille van de voorbije 2 WK's.



Nele Gilis wint in 3 games. Ook Nele Gilis heeft haar wedstrijd in de eerste ronde vlot afgewerkt. Ze klopte de Egyptische kwalificatiespeelster Zeina Zein in 3 games: 11-6, 11-4 en 11-3. In de volgende ronde komt ze uit tegen Mélissa Alves uit Frankrijk of Aira Azman uit Maleisië.

Tinne Gilis vlot naar 2e ronde. Tinne Gilis heeft niet veel moeite gehad in haar openingsmatch tegen de Spaanse Cristina Gomez. Gilis is de nummer 14 van de wereld, Gomez de nummer 53. Het verschil was duidelijk:; 11-2, 11-0, 11-7. Tine Gilis is de Europese kampioene en laureate op de Wereldspelen, allebei vorig jaar. Ze staat vrijdag in de 2e ronde tegenover de Japanse Satomi Watanabe (PSA-19). Het is het 3e duel tussen de 25-jarige Belgische en de 24-jarige Japanse, vorig jaar won Gilis 2 keer. Zus Nele, 2 jaar ouder en nummer 11 van de wereld, speelt vandaag/donderdag tegen de Egyptische qualifier Zeina Zein (PSA-57).



