Omen voor titelstrijd? Al Nabhani wint ePro League met Union na doelpuntenrijke finale tegen Genk

Stevige remonte en knalfinale

OHL-Union en Club Brugge-Genk waren de halve finales van de e-competitie van de Belgische eersteklassers. Genk haalde het na een dubbele confrontaties met penalty's, bij Union toverde Al Nabhani een stevige remonte uit zijn vingers.

Met een 4-2-tussenstand zag er het benard uit voor Union, maar de man achter de controller bleef ijzig kalm en maakte alsnog 3 goals op weg naar de finale.

In die finale deed de debutant in het eSports-team van Union dat kunstje over. Na 2-1 in de heenwedstrijd, verpulverde hij zijn tegenstander van Genk in de beslissende virtuele 90 minuten.

4-1 in de tweede wedstrijd, goed voor een totaalstand van 5-3, volstond voor een eerste eSports-titel voor Union én Al Nabhani. Tot grote vreugde van de Brusselaars op Twitter.