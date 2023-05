Formule 1 schenkt een miljoen euro aan regio rond Imola, die door noodweer getroffen is

De Formule 1 maakte vandaag bekend dat het een miljoen euro geschonken heeft aan de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna. De regio, die nu door noodweer getroffen wordt, moest dit weekend normaal het hele F1-circus ontvangen.

F1-directeur Stefano Domenicali werd zelf geboren in Imola en is dus afkomstig van de streek. Hij vond het dan ook belangrijk om de streek te steunen. "We willen er alles aan doen om de mensen daar te steunen in deze moeilijke tijd", reageert hij.

"De situatie is verschrikkelijk, maar ik ben er zeker van dat de veerkracht en de passie van de mensen zullen overwinnen. Mijn gedachten en die van onze hele F1-gemeenschap gaan naar alle slachtoffers. We willen als Formule 1 ook de hulpdiensten bedanken voor alles", gaat hij verder.

Het is niet de eerste donatie aan de crisisregio vanuit het F1-wereldje. Eerder doneerde Ferrari ook al een miljoen euro voor milieu- en klimaatbeschermingsprojecten.