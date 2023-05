F1-rijders Tsunoda en De Vries tonen ravage in Italië: "Stof, modder en geur van brandstof"

In Italië wordt de schade opgemeten na de hevige regenval van de afgelopen dagen. Al zeker 9 mensen kwamen om het leven, 50.000 mensen zitten zonder elektriciteit en veel wegen en dorpen staan nog steeds blank.

Een F1-weekend organiseren in de zwaar getroffen regio Emilia-Romagna was dan ook niet haalbaar. Het circuit van Imola ligt naast een rivier die uit zijn oevers is getreden. De race werd geschrapt van de kalender.

AlphaTauri-rijders Nyck de Vries en Yuki Tsunoda waren al in Faenza, waar de fabriek van de renstal ligt, en tonen op sociale media hoe groot de ravage is in het noorden van Italië.

"Ik raakte niet terug naar mijn hotel", schrijft De Vries op Instagram. "Ik zat vast in een klein dorpje met één volgeboekt hotel. De hotellobby was een opvangplek voor mensen die hun huis hadden moeten ontvluchten."

De Vries raakt uiteindelijk thuis na een "avontuurlijke" rit door de bergen.