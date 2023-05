In Imola mogen F1-teams banden niet zelf kiezen tijdens kwalificaties

In plaats van 13 sets banden krijgt elke rijder in Imola nu maar 11 sets in de garage geleverd van Pirelli. Het is een eerste stap van bandenleverancier Pirelli om zijn voetafdruk te verkleinen.

Ondertussen experimenteert de Formule 1 ook tijdens de kwalificaties. De vrije bandenkeuze valt weg, de rijders zijn verplicht om de hardste band te gebruiken in Q1, de medium in Q2 en de soft in Q3. Zo hoopt het verrassingen te krijgen op de startgrid.

Kleine voetnoot: dat is alleen verplicht bij droog weer. Aangezien deze week nog code rood is uitgeroepen in Emilia-Romagna voor zware regenval, zou het experiment wel eens letterlijk in het water kunnen vallen.

Dan nog zou het een andere nieuwigheid in de schijnwerpers kunnen stellen. Pirelli lanceert namelijk ook regenbanden die niet meer opgewarmd moeten worden met een bandenwarmer. In 2024 wil de Formule 1 helemaal afstappen van de bandenwarmers.