RWDM-voorzitter: "Anderlecht naar de kroon steken? Die uitspraak was maladroit"

Zaterdagavond verzekerde RWDM zich van een rentree in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal.

"We hebben 2 à 3 dagen goed gefeest", knipoogt voorzitter Thierry Dailly. "Het is zwaar geweest, maar dat hoort erbij als je kampioen speelt en na zoveel jaar weer promoveert."

"Nu is het tijd om er weer in te vliegen", gaat Dailly voort in sappig Brussels. "Geen enkele ploeg is klaar voor de stap hogerop. We zullen veel inkopen moeten doen, maar eind juli zullen we er staan", maakt de voorzitter zich sterk.

Hij zal bergen moeten verzetten om een competitief RWDM op de been te brengen in de Jupiler Pro League.

"We zijn op zoek naar 7 à 8 spelers die over de nodige ervaring beschikken. De basis staat er, nu gaan we die versterken."

"Uiteraard hebben we al spelers op het oog, maar de namen verklap ik niet", lacht Dailly, die beroep kan doen op enkele zusterclubs: Lyon, Botafogo en Crystal Palace. "Maar ook 4 à 5 Belgische spelers", verzekert hij.