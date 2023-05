Dolle RWDM-taferelen na promotie naar eerste klasse: "48 uur feesten"

RWDM treedt na 21 jaar weer toe tot de hoogste voetbalklasse. En of dat een reden is om te feesten. Mooie momenten die je deelt, worden nog mooier, beseffen speler Kylian Hazard en co. En voorzitter Thierry Dailly heeft grootse plannen: "Ik ga feesten. Ze moeten me 48 uur gerust laten." Sportweekend was zaterdag bij de promotiematch tegen RSCA Futures. En legde de Brusselse vreugde vast.