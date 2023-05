RWDM gaat lange feestnacht tegemoet, Hazard: "Ik denk niet dat ik ga slapen"

"Feesten" was ook het enige waar Kylian Hazard aan kon denken na "een heel stresserende match". "Het is magnifiek om kampioen te spelen voor een vol stadion met een gek publiek. Ik denk niet dat ik ga slapen vannacht"

Over de ambities in 1A wou de RWDM-doelman nog niet te veel nadenken. "Onze prioriteit is feesten. Na de vakantie zullen we wel zien wat er gebeurt."

"Dit is gewoon magisch. Hiervoor spelen we voetbal. Deze emoties zijn onbeschrijfelijk."

Doelman Theo Defourny was duidelijk onder de indruk van de feesttaferelen in het volgepakte Edmond Machtensstadion. "Ik heb er geen woorden voor", stamelde hij.

Euvrard: "Dit geeft veel voldoening en fierheid"

Coach Vincent Euvrard had niet veel vingernagels meer over na een moeilijke titelmatch. "We waren verlamd door stress, denk ik", zei hij. "Het was opletten tot op het einde."

"Maar het belangrijkste is dat het binnen is. Op basis van het hele seizoen is dat heel verdiend. We stonden de hele play-offs op kop, dus er is maar één verdiende kampioen."

"We hebben 2,5 jaar moeten werken om in 1B te blijven. Dit jaar zijn we gestart met de ambitie om kampioen te worden en we maken het meteen waar. Dat geeft veel voldoening en fierheid. Deze club hoort thuis in 1A."

Wat RWDM kan ambiëren op het hoogste niveau, durft Euvrard niet te voorspellen. "Er is veel werk op dit moment. We hebben geen sportief directeur, er is geen scouting... We willen ons eigen verhaal schrijven. We gaan nu even tot rust komen en dan beginnen we volgende week plannen te maken."