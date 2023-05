De speelvogel van kampioen RWDM: "De jonge Kylian Hazard was zo serieus als een voordeur"

"Als ik over RWDM spreek, dan spreek ik over vroeger. Ze bestaan 50 jaar, maar ze hebben bij wijze van spreken 20 jaar een andere naam gehad. Nu zitten ze weer in 1e klasse, maar het moeilijkste is om daar te blijven."

Boskamp: "Bij mij is het zo'n 2 jaar geleden gaan spelen. Daarvoor had ik eigenlijk geen binding meer met de club. Ik heb alleen binding met de familie L'Ecluse (de voormalige eigenaars van de club, red). Dat moet langzaam weer groeien."

"Ik ben ruim een halfuur na het laatste fluitsignaal doorgegaan en er was geen supporter op het veld te zien. Ook de fans van Anderlecht waren er nog en applaudisseerden zelfs voor de spelers van RWDM. Zij konden in alle rust een ereronde maken: chapeau!"

"Het is fijn dat RWDM terug is, al denk ik dat ze wel nog veel werk hebben", meent Franky Van der Elst, die nog lof heeft voor beide supportersclans.

Franky Van der Elst was er zaterdag bij tegen RSCA Futures. "Ik zat niet met tranen in de ogen, maar als ik daar dan ben ik zie mensen zoals Boskamp, Jacques Teugels, Robert L'Ecluse of Maurice Martens, dan voel ik wel nostalgie. Daar word ik toch wat week van en dan is het fijn om daar te zijn."

Boskamp: "Jonge Kylian Hazard was zo serieus als een voordeur"

Een van de protagonisten in het kampioenenseizoen van RWDM was Kylian Hazard, de jongere broer van Eden en Thorgan. Jan Boskamp kent hem maar al te goed.

"Op heel jonge leeftijd was die echt fantastisch, maar hij was zo serieus als een voordeur", lacht Boskamp. "Een echte speelvogel."

"Zijn mama was keepster en zijn vader speelde bij La Louvière. Ik denk dat hij er ook wel wat genoeg van had dat heel die familie altijd maar over voetbal sprak. Maar zelf kon hij zó goed voetballen. Altijd de actie maken."

"Acties maken is nu nog altijd zijn spel", pikt Franky Van der Elst in. "Hij probeert nog altijd dat hakje of die deviatie."

Filip Joos: "Op een heel seizoen, zijn 10 mooiste acties, die waren fantastisch. Ook bij Cercle Brugge. Alleen waren die 10 een te klein percentage."

"Dat was ook zijn probleem", weet Boskamp. "Hij ging dribbelen om een actie te maken en het maakte hem geen reet uit of het in de zestien was of niet. Hij wou gewoon de actie maken. Maar in het moderne voetbal moet je niet dribbelen om te dribbelen."