Boskamp heeft enkel lof voor Feyenoord-coach Arne Slot: "Hij bracht bezetenheid in die groep"

"Arne Slot is toch een fenomenale coach", zegt Filip Joos. De Nederlandse T1 liet vorige zomer 18 jongens gaan - en lichtte ook de optie van Cyriel Dessers niet - en kreeg 15 nieuwe namen in de plek. Een hele puzzel.

"Wat is dat nou voor een vraag, jongen?" Johan Boskamp was duidelijk niet opgezet met de vraag van Aster Nzeyimana of Feyenoord de verdiende kampioen is in Nederland. "Ze hebben maar één keer verloren, tegen PSV, en dat was niet eens verdiend", lacht hij.

Een van de nieuwe uitblinkers in De Kuip: Santiago Gimenez. De centrumspits kwam over van Cruz Azul in zijn thuisland Mexico, waar hij op een zijspoor zat. In de Eredivisie was hij goed voor 15 goals en 3 assists.

"In het begin dacht ik: die raakt geen knikker", herinnert Boskamp zich over de man van 4 miljoen. "Dat hij doorbreekt, is helemaal de verdienste van de trainer."

"Het mooie is ook: er komen 4 of 5 jongens uit de jeugd. Zij stonden te janken voor 50.000 fans. Redenen genoeg voor de supporters om van de coach en de ploeg te houden."

Enkel de vraag "Blijft Slot?" brandt op de lippen in Nederland. "De enige andere opties zijn Tottenham of Ajax", pikt Joos in. "Wat? Ga je mijn dag weer verzieken?", reageert Boskamp eigenwijs.

Hij is duidelijk: de trainer moet blijven. "Hij bracht een soort bezetenheid in die groep. Ik ga vaak 5 minuten voor tijd weg uit het stadion, maar dan zijn de spelers nog steeds vol aan het doorgaan. De passie is enorm."

En ook de reden waarom met slechts 1 "onverdiende" nederlaag kampioen werd.