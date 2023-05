Kampioen in een kolkende Kuip: Feyenoord pakt eerste titel sinds 2017

Mooier kon het niet. Feyenoord heeft zich in de eigen Kuip tot kampioen gekroond na een overtuigende zege tegen Go Ahead Eagles. Na ruim een kwartier durfden ze in Rotterdam al de champagne bovenhalen na treffers van Idrissi en Giminez. Na rust zorgde Paixao met een heerlijke knal voor de kers op de taart.