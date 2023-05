Een echt voetbaldier, maar nu wil hij zijn padelveld: wie is Arne Slot, succescoach van Feyenoord?

Arne Slot (44) is goed op weg naar zijn allereerste titel als coach. Bij een zege tegen Go Ahead Eagles kroont Feyenoord zich tot kampioen van Nederland.

In 1995 debuteert de 17-jarige Slot bij FC Zwolle, het huidige PEC, in de Nederlandse tweede klasse. Z’n beginjaren verlopen stroef, met veel blessures en weinig speelminuten. Volgens z’n toenmalige trainer Jan Everse kwam Slot fysiek nog veel tekort.

"Daar had hij wel moeite mee, want hij vond zichzelf wel goed hoor. Hij twijfelde niet over zijn eigen kwaliteiten", zegt Everse. "Arne was jong en een beetje eigenwijs, dus ik zei: investeer in jezelf, anders blijf je altijd een twijfelgeval." Die boodschap kwam aan. Slot groeit in zeven jaar Zwolle uit tot een nummer 10, die makkelijk scoort en die het meer van zijn techniek moet hebben dan van zijn loopvermogen. In z’n laatste seizoen bij de club loodst hij Zwolle naar de eredivisie.

Met zijn kwaliteiten heeft hij het maximale uit z'n spelerscarrière gehaald Jan Everse, trainer bij Zwolle in 1995

Slot versiert een transfer naar NAC, waarmee hij vierde eindigt na de grote drie, Ajax, PSV en Feyenoord. Hij mag even proeven van Europees voetbal, de volgende jaren gaat het bergaf met NAC. Na vijf jaar stapt hij over naar Sparta waar z’n liefde voor Rotterdam zal ontluiken.

Aan het eind van z’n spelersloopbaan keert hij terug naar z’n eerste liefde om uit te bollen. Met PEC wordt hij in 2012 opnieuw kampioen in de eerste divisie. Het is z'n laatste kunstje. In 2013 hangt Slot schoenen aan de haak. "Met zijn kwaliteiten heeft hij het maximale eruit gehaald", aldus z’n eerste trainer Jan Everse.

Spelerscarrère Arne Slot 1995 - 2002 FC Zwolle 215 matchen (57 dpt) 2002 - 2007 NAC Breda 165 matchen (22 dpt) 2007 - 2009 Sparte Rotterdam 58 matchen (6 dpt) 2009 - 2010 FC Zwolle 28 matchen (7 dpt) 2010 - 2013 PEC Zwolle 83 matchen (18 dpt)

Assistent van Van den Brom

Na z’n spelerscarrière gaat de 34-jarige Slot meteen aan de slag als jeugdtrainer bij PEC, waar hij na één seizoen al wordt hij weggeplukt door Cambuur. De grote doorbraak komt er in 2017 bij AZ, als assistent van John van den Brom. Met herkenbaar en aanvallend voetbal zet de club uit Alkmaar z’n voet naast de grote drie. De finale van de beker wordt bereikt en de club eindigt eens derde en vierde. Wanneer Van den Brom in 2019 vertrekt, mag Slot overnemen. Met succes. Veel van de jonge spelers breken door en schoppen het zelfs tot international. AZ staat tweede in de competitie wanneer in 2020 corona alles op z’n kop zet. De competitie wordt gestaakt, maar Slots carrière valt niet meer te stoppen. Tot grote onvrede van AZ trekt Feyenoord aan de mouw van de felbegeerde coach. Het neemt zelfs een drastisch besluit na het uitlekken van de gesprekken: de vicekampioen neemt zélf afscheid van Slot.

Trainerscarrière Arne Slot 2013 - 2014 PEC Zwolle (jeugd) 2014 - 2016 Cambuur (assistent) 2016 - 2017 Cambuur (trainer) 2017 - 2019 AZ (assistent) 2019 - 2020 AZ (trainer) 2021 - heden Feyenoord (trainer)

In Feyenoord moet Arne Slot een nieuw elftal bouwen, met z’n herkenbare speelstijl, waarin vooral jongeren kansen krijgen en ook doorbreken. Seizoen '21-'22 verloopt buitengewoon goed. Feyenoord wordt 3e in de competitie en speelt de finale van de Conference League. AS Roma blijkt te sterk, maar Slot heeft z’n stempel gedrukt. Spelers als Sinisterra, Malacia en Senesi breken door en worden voor grof geld verkocht. Missie geslaagd. Ook dit seizoen maakt Slot furore bij Feyenoord. In eigen land én opnieuw in Europa, maar opnieuw botsen de Rotterdammers op het AS Roma van José Mourinho. De Portugese coach haalt na afloop flink zijn gram op Slot, die vooraf gezegd had "dat hij Napoli liever ziet voetballen dan Roma".

In de Eredivisie lijkt niemand nog Slot de mond te kunnen snoeren. Feyenoord staat autoritair aan de leiding en verloor maar één keer. De Coolsingel wordt alvast gereserveerd voor het kampioenenfeestje - ongetwijfeld met Slot als een van de gevierde mannen.

Succescoach Arne Slot.

Padelbaan

Wat maakt Arne Slot nu zo uniek? Op voetbalgebied blijft hij altijd trouw aan z’n filosofie en z’n eigen visie, een karaktertrek die hij deelt met toptrainers als Guardiola en Van Gaal. "Hij blijft al heel z’n carrière trouw aan het 4-3-3-systeem met de punt naar voren. Slotwil altijd aanvallend spelen, hoog druk zetten en niet inzakken", iets wat ex-trainer Everse herkent uit z'n spelersperiode bij Zwolle. Volgens iedereen die ooit met hem speelde, is Slot in de omgang een no-nonsense man. "Wat je ziet, is wie ik ben, zei hij bij z’n aanstelling als trainer van AZ.

Arend Martijn 'Arne' Slot weet goed waar hij mee bezig is Jan Everse, trainer bij Zwolle in 1995