Remco Evenepoel oogt ontspannen in roze trui: "Wil optimaal profiteren van mooie outfit"

"Ontploft niet, maar hij werd behoorlijk warm", lacht Remco Evenepoel over zijn telefoon na zijn knaltijdrit van gisteren.

"Ik heb niet alles kunnen beantwoorden. Dat was een onmogelijke opdracht, maar het was fijn om zo veel berichtjes te krijgen."



De roze trui hangt om de schouders van de leider, de roze fiets blijft voorlopig weg. "Dat deden we ook in de Vuelta niet. Dat is een soort bijgeloof. Ook een volledig roze outfit houd ik ook – hopelijk – voor in Rome."