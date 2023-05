Vader Evenepoel: "Natuurlijk is de Giro van Remco niet mislukt als hij niet zou winnen"

Patrick Evenepoel was de voorbije 10 dagen een naar eigen zeggen bevoorrechte getuige van de laatste voorbereidingen van zijn zoon Remco Evenepoel in Spanje. "Laat ons zeggen dat hij er volledig klaar voor is."

Naar Italië reisde vader Patrick niet mee. Dat doet hij pas later, met zijn vrouw en Oumi, de echtgenote van Remco.

"Ik stuur af en toe een WhatsApp-berichtje. We wensen hem voor elke etappe geluk. En dan antwoordt hij met 1 of 2 vuistjes. Dan weten we dat het goed zit."

Voor Evenepoel is het de 2e keer dat hij van start gaat in de Giro, al moeten we die eerste keer uit 2021 niet serieus nemen, aldus vader Patrick. "Eigenlijk was hij toen niet in staat om die wedstrijd uit te rijden."

"Hij is daar achteraf wel enorm op afgerekend, maar dat prikkelt Remco nu nog meer om een gooi te doen naar het podium."

Naar het podium? Is alles minder dan de eindzege dan geen mislukking? "Absoluut niet. Iedereen denkt blijkbaar dat Remco zo maar eventjes de Giro zal winnen. Uiteraard zal hij daar alles aan doen, maar ik vind het erover om te zeggen dat zijn Giro niet geslaagd is als hij niet zou winnen."