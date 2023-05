Remco Evenepoel over mogelijke annulatie van klimtijdrit: "Hopelijk komt er dan een gelijkaardige tijdrit"

"Het is jammer dat ze nu pas met die beslissing zouden komen. Want dit hadden ze al langer kunnen weten."

Evenepoel verkende de klimtijdrit al en beaamt dat het logistiek een zware beproeving is. "Een kleine schande voor zo'n mooie koers."

"We kunnen nog altijd tot de voet van de slotklim rijden en daar de finish leggen", is de eerste reactie van Remco Evenepoel . "Dan is het een tijdrit van 11 kilometer."

De Giro-organisatie zit met haar handen in het haar. Op de smalle wegen van de beestachtige klimtijdrit (op de voorlaatste dag) kunnen geen ploegauto's naar boven rijden.

In de planning staat dat de 20e etappe een tijdrit is, dan moet dat gewoon zo blijven.

Evenepoel denkt dat de organisatie wel met een alternatief op de proppen zal komen.

"Er zijn genoeg beklimmingen in de buurt waar we boven kunnen aankomen. Ze zullen wel iets vinden, ik verwacht niet dat er geen rit 20 zal zijn in deze Giro."

De tijdrit vervangen door een rit in lijn vindt Evenepoel geen goed alternatief. "In de planning staat dat de 20e etappe een tijdrit is, dan moet dat gewoon zo blijven."

"En dan het liefst een gelijkaardige tijdrit op een parcours dat berijdbaar is voor alle soorten van voertuigen."