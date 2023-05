Opperbeste stemming in kamp Lefevere: "Ik gelukkig? Als ik roze trui mag overhandigen aan paus"

Lachende jongens en roze opkikker

Een voorbode voor roze vanaf dag 1? "Dat is geen must, maar het zou een leuke binnenkomer zijn. Ik denk dat Remco zelf wel kickt op zo'n dingen. Hij heeft de trui ook al eens op 2 seconden na gemist. Voor hem en de hele ploeg zou meteen roze wel een morele opkikker zijn."

Zijn ploeg start met een van de topfavorieten in de rangen, maar van Roze Remcoorts is geen sprake bij Patrick Lefevere. "Holderdebolder" pakte hij gisteren zijn trolley om Soudal - Quick Step te vergezellen in Italië.

De stemming is opperbest in het kamp van Remco Evenepoel. Daar laat Lefevere geen verandering in komen, zeker niet door mogelijke parcoursveranderingen.

Wel een zorg: het coronavirus. "Ik ben er niet gerust in, ik ben bang", zegt de ploegmanager. "Ik heb zelf mijn masker weer bovengehaald om op het vliegtuig te stappen. Heel de ploeg is ook getest voor vertrek."

Die ploeg is sterker dan in de Vuelta, "als ze zonder ongelukken of ziekte op hun fiets blijven", oordeelt Lefevere. Zij moeten de strijd aangaan met het blok van Ineos en Primoz Roglic.

Wanneer is hij een gelukkige manager? "Als ik naar het Vaticaan kan. Daar kan ik misschien een trui gaan overhandigen aan de paus", lacht hij.

"Neen, met een podium in Rome zou ik heel tevreden zijn. Als we winnen, is dat fantastisch. Het is nog maar zijn tweede grote ronde die hij op volle kracht kan rijden. Zo simpel zal het allemaal niet zijn."