Jonathan Milan beukt naar eerste sprintzege in Giro, tijdsverlies voor roze concurrenten na val

Rit 2 in een notendop

Milan wint verrassend eerste massasprint

Niemand had zin om een origineel scenario te schrijven voor deze etappe. Na honderd meter reed met Bais, Champion, Gandin en Lapeira al een viertal weg, met goedkeuring van het peloton. Verre had de boot gemist en peddelde er op z'n eentje naartoe.

De vluchters kregen eventjes meer dan vijf minuten, maar daarna trok het peloton de leiband strak. Lapeira (bergtrui) en Gandin (tussensprints) hengelden hun nevenprijsjes binnen. Vreemde vogel Verre had zich toen, na een verkeerd getimede versnelling, alweer laten uitzakken.

Op iets minder dan veertig kilometer van de streep in San Salvo werden ook de laatste overblijvers van de vroege vlucht opgepeuzeld. Trek-Segafredo en Alpecin-Deceuninck legden hun boontjes te week op Pedersen en Groves en bepaalden het tempo. Roze trui Evenepoel en zijn Soudal-Quick-Step kwamen pas op het einde voorin piepen.

En dat was goed gezien, want door een zwieper en een valpartij viel er vrij vooraan in het peloton een breuk. Evenepoel ontsnapte, maar enkele concurrenten waren de pineut. Pedersen en Cavendish zagen daar hun kans op de ritzege in rook opgaan.

Een uitgedunde groep viel de lange laatste rechte lijn langs de Adriatische kust aan. De rode loper lag uitgerold voor Groves, maar de Australiër werd verpletterd door sterke beer Milan. Dekker en Marit mochten naast de bonkige Italiaan op het verrassende podium.

"Dit is gewoon ongelofelijk", zocht hij naar woorden. "Ik heb gisteren mijn benen getest en mijn ploeg deed het vandaag perfect. Dit is mijn eerste Giro en ik win meteen: dit had ik nooit durven dromen."