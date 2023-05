Remco Evenepoel duidt schuldige aan van val: "Gelukkig bleef ik met mijn ploegmaats recht"

"Ik heb genoten van deze dag. Ik merk dat de maglia rosa iets speciaals is. Het betekent veel om deze trui te dragen."

"Het was geen fijne beweging. Gelukkig bleven we uit de problemen", herhaalde hij.

"Ik zag het gebeuren. We weten wie de val veroorzaakt heeft", zei hij zonder namen te noemen.

Op iets minder dan 4 kilometer van de aankomst ging een pakket tegen de grond. "Die val was nasty ."

Zijn ploeg hoefde niet te werken, pas in de slotfase moest Soudal-Quick Step zijn kopman beschermen.

"Alles is vrij goed verlopen, denk ik", reageerde Remco Evenepoel in het flashinterview na zijn eerste dag in de roze trui.

Over hectische slotfase: "Ik ben blij dat ik daar stappen in heb gezet"

Bij onze reporter was de roze trui minder cryptisch. "Kaden Groves gaf een duw aan Davide Ballerini, waardoor hij aan een wiel bleef hangen. Met helikopterbeelden zou het duidelijk geweest zijn. Het was geen mooie actie."

"Ik mag van geluk spreken dat mijn teamgenoten en ik recht gebleven zijn. Het was hectisch, maar je mag geen angst hebben. Je moet vechten voor je plek en dat hebben we goed gedaan."

"Zodra het nerveus werd, zaten we vooraan en lieten we ons niet wegdrummen. Jongens als Cerny, Cattaneo en Ballerini deden hun job."

"Ik had gevraagd om bij het bord van de laatste 3 kilometer te verdwijnen en zo de kans te geven aan de sprinters. Ik wil hen ook niet in de weg rijden. Ik ben blij dat ik daar veel stappen in heb gezet en dat ik beter mijn plek vind."

Evenepoel herhaalde nog eens de roze warmte. "Het is heel speciaal, een pak impressionanter tegenover de Vuelta. Het was superspeciaal."

Is de leidersplek morgen afstaan een optie? "Ik denk het niet. Michael Matthews vertelde me vandaag dat hij er morgen voor wil gaan. Ik verwacht dat we met een groep van 50 à 70 man naar de finish gaan."