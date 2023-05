Lionel Messi slaat in videoboodschap mea culpa na schorsing: "Ik wacht nu beslissing van PSG af"

"Ik had een reis naar Saoedi-Arabië georganiseerd en ik kon die niet meer annuleren. Ik had eerder al eens moeten afzeggen. Ik verontschuldig me bij de club en mijn Paris Saint-Germain -ploegmaats en wacht de beslissing van de club af."

PSG opende dinsdag een disciplinaire procedure tegen de Argentijnse wereldkampioen, omdat Messi zonder toelating van de club naar Saudi-Arabië was afgereisd.

Volgens heel wat media zou het om een schorsing van twee weken gaan, maar dat heeft de club nog steeds niet bevestigd. De Argentijn mag in die periode niet spelen, trainen en zal ook geen loon ontvangen.

De vraag is of de bijna 36-jarige Messi überhaupt nog in actie zal komen voor de Parijzenaars. Zijn contract in de Franse hoofdstad loopt eind juni af en een verlenging zit er niet meteen aan te komen.