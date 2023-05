PSG-coach Galtier wil (nog) niet reageren op schorsing Messi: "Afwachten tot zijn terugkeer"

Op de persconferentie van PSG ging het vandaag maar over één onderwerp: de schorsing van Lionel Messi. Het spervuur aan vragen werd door trainer Christophe Galtier diplomatisch gepareerd. "We zullen het binnen de club en met Lionel Messi zelf bespreken zodra hij weer in Parijs is", reageerde Galtier voor het eerst op de situatie.