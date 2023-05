Waanzinnig bod voor Messi? Honderden PSG-fans protesteren tegen de superster

Ondanks een 1-3-nederlaag vorig weekend lijkt een nieuwe Franse titel in de maak voor PSG. Toch zijn de fans misnoegd. In de Champions League vormden de 1/8e finales al het eindstation en Lionel Messi trok de voorbije dagen zonder toestemming naar Saudi-Arabië.

In een communiqué van de harde kern eerder vandaag hekelden de PSG-fans het "catastrofale management van de afgelopen jaren dat de rode loper heeft uitgerold voor huurlingen en te dure spelers met weinig interesse."

"Voorts verkeert het team in een staat van totale achteruitgang. We maken ons oprecht zorgen over de toekomst en het voortbestaan van onze club", klinkt het.