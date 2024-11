Degradatie dreigt voor Olympique Lyon als schulden niet worden weggewerkt

Olympique Lyon, de club van Rode Duivel Malick Fofana, zit in vieze papieren. De Franse voetbalbond heeft de zevenvoudige kampioen een transferverbod opgelegd en zwaait ook met een "voorlopige degradatie".

John Textor, de eigenaar van onder meer Lyon en RWDM, kwam vanmiddag nog goedgeluimd buiten. "De bijeenkomst verliep goed", zei hij nog.

Maar daar dacht het DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), een organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de bankzaken van profclubs in Frankrijk, toch anders over.

Olympique Lyon, dat met een schuldenberg van ruim 500 miljoen euro zit, heeft een transferverbod gekregen voor komende winter. Uitgaande transfers mag Lyon wel doen, maar inkomende deals zijn verboden. Ook is er een salarisplafond ingesteld.

De forse schulden moeten op het einde van het seizoen ook weggewerkt zijn, anders zakt de club naar de Ligue 2. Lyon zal dan ook wat sterkhouders moeten verkopen.

Lyon staat momenteel 5e in de Ligue 1. De club van Rode Duivel Malick Fofana werd al 7 keer Frans landskampioen, al dateert de laatste titel wel al van 2008.