Rode Duivel Malick Fofana sleept laat punt uit het vuur voor Lyon op bezoek bij Rijsel

In de Ligue 1 is de topper tussen Rijsel en Lyon geëindigd op een puntendeling. Rode Duivel Malick Fofana behoedde de bezoekers voor een nederlaag met een doelpunt in de extra tijd.

Met Thomas Meunier bij Rijsel en Malick Fofana bij Lyon kwamen er vrijdagavond 2 Rode Duivels aan de aftrap in het Stade Pierre-Mauroy.

Zij zagen hoe een voormalige smaakmaker van de Jupiler Pro League na een dik kwartier de score opende. Na matig verdedigend werk van de bezoekers prikte Jonathan David (ex-AA Gent) de 1-0 tegen het net.

Voor de Canadees was het zijn 7e treffer in de Ligue 1 en al zijn 12e van het seizoen voor Rijsel.

Die treffer leek lange tijd de volle buit te zullen opleveren, maar dat was buiten Fofana gerekend. Die duwde in de extra tijd nog een voorzet van Maitland-Niles in doel. Meunier was op dat moment al vervangen.