Binnenlandse Zaken beboet Pro League voor beelden van pyrotechnisch materiaal op sociale media

De Pro League legt zich neer bij de boete, maar wil wel nuanceren. "Op een totaal van 5.000 posts vond de Dienst 5 video's waarin enkele malen en gedurende enkele seconden het gebruik van pyrotechniek te zien is."



"Op geen enkel moment worden gevaarlijke situaties in beeld gebracht, noch wordt het gebruik van pyrotechniek aangemoedigd."



De Pro League legt ook uit dat het ging om compilaties van de "meest sfeervolle, beladen momenten in de competitie".



"Hoewel de dienst in haar vonnis zelf aangeeft dat de Pro League het gebruik van pyrotechniek niet actief aanmoedigt, vindt zij toch dat bovenstaande inbreuken aanleiding geven tot procedure en sanctie."



De Pro League betreurt dat de krant eerst ingelicht werd. "Maar we blijven trouw aan onze principes en doelstellingen inzake veilig voetbal zoals uitgewerkt in ons plan "Samen voor Veilig Voetbal" en wij blijven ons verder constructief en loyaal inzetten met de clubs en alle partners en stakeholders voor een veilig, aangenaam en gastvrij voetbal."