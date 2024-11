4 Belgische bondscoaches op Afrika Cup: ook Tom Saintfiet loodst Mali naar eindtoernooi

Tom Saintfiet mag zich voor de tweede keer in zijn carrière opmaken voor de Afrika Cup. Na Gambia in 2021 loodste de 51-jarige Belg nu Mali naar het eindtoernooi.

Het is al weken onrustig in Mozambique door protesten tegen de omstreden verkiezingsuitslag. Toch werd er in hoofdstad Maputo gevoetbald voor de kwalificatie voor de Afrika Cup.

Met een doelpunt van Kamory Doumbia kon Mali zich voor de 10e keer plaatsen voor het eindtoernooi. Met nog één speeldag te gaan zijn ze zeker van een plek bij de eerste twee in hun poule.

Voor Tom Saintfiet (51) wordt het zijn tweede avontuur op de Afrika Cup. In 2021 leidde hij Gambia, het laagst gerangschikte land op het toernooi, naar een onverhoopte kwartfinale.

Eerder wisten ook al Marc Brys (met Kameroen), Hugo Broos (met Zuid-Afrika) en Paul Put (met Oeganda) een plaats op de eindronde veilig te stellen. De eindronde staat tussen 21 december 2025 en 18 januari 2026 op het programma in Marokko.