Doemscenario tegen Israël is een optie: dit moeten Rode Duivels doen om niet te degraderen in Nations League

Na een nieuwe nederlaag kunnen de Rode Duivels al heel wat scenario's schrappen voor de slotspeeldag. De Belgen mogen in de Nations League enkel nog de realistische hoop koesteren om 3e te worden in hun groep en naar de barrages te gaan. Al ligt er ook nog een doemscenario op tafel.

Om te weten welke kaarten de Rode Duivels in handen hebben, is een blik op de stand in groep 2 aangeraden.

Onze landgenoten hebben enkel nog maar uitzicht op ten hoogste plaats 3 in de Nations League na de nederlaag tegen Italië.

Alleen de top 2 stoot door naar de kwartfinales, de nummer 3 gaat naar de degradatie play-offs. Daarin nemen de vier nummers 3 uit Divisie A het op tegen de vier nummers 2 uit Divisie B.

Die wedstrijden worden gespeeld in maart, met een heen- en terugmatch. De landen uit de A-divisie zijn reekshoofd en spelen de terugwedstrijd voor eigen volk.

Als een land uit de A-divisie wint, verzekert het zich van behoud. Wint het land uit de B-divisie, dan promoveert dat land naar de A-groep en zakt de tegenstander naar de B-divisie.