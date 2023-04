BEKIJK: Mbappé maakt makkelijkste goal van zijn carrière na bizarre fase met verstrooide doelman

Opnieuw spanning in Ligue 1 of is het ijdele hoop?

Een roodgeblakerde Achraf Hakimi lijfde een wanprestatie van PSG tegen Lorient in. De Marokkaanse wingback ging na 20 minuten driest op de voet van zijn tegenstander staan en mocht zo vroegtijdig gaan douchen.

Met Messi en Mbappé in de basis ging het sterrenensemble uiteindelijk nog onderuit tegen het bescheiden Lorient. Na een kwartier spelen kreeg Enzo Lo Fée Parijs een eerste keer stil met een snel openingsdoelpunt.

Het stond in schril contract met het schatergelach dat een kwartier later door het Parc des Princes weergalmde. Kylian Mbappé kreeg de bal zomaar cadeau van doelman Mvogo en duwde hem moederziel alleen in het mandje.

Uitstel van executie. Yongwa en invaller Dieng sloegen PSG nog twee doelpunten om de oren, om zo de 1-3-eindstand te bestendigen.

Met nog 5 speeldagen kan Marseille opnieuw tot op 5 punten naderen. Zou het nog?