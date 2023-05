Het opmerkelijke verhaal van roeier Tibo Vyvey, van trombose naar Parijs 2024: "Ik ben nu nog meer gemotiveerd"

De jonge West-Vlaamse roeier Tibo Vyvey verlengde onlangs zijn Belgische titel in de skiff bij de lichtgewichten. Op zich niets speciaals, maar als je het verhaal van Vyvey kent, is het dat zeker wel. Vyvey werd vorig jaar in de zomer op het WK voor beloften in Varese namelijk getroffen door een hersentrombose.