Jonge Belgische roeitalenten imponeren: "We zitten met een heel sterke generatie"

"Dat was ook voor mij wel een beetje een verrassing, maar ik ben blij dat ik er zo bovenuit stak. Ik heb het verschil gemaakt in het 2e deel van de race. Dat is meestal mijn ding en dat heb ik nu opnieuw bewezen", vertelt Andries aan Sporza.

De Belgische roeitop verzamelde afgelopen weekend in Hazewinkel voor de nationale titelraces in de skiff en de 2 zonder stuurman. Volgend weekend staan er dan "seatraces" op het programma, waarmee bondscoach Axel Müller de boten wil samenstellen richting Olympische Spelen.

Ik zit in het Be Gold-project voor 2028, maar we zetten ook al grote stappen richting Parijs 2024.

Zit een dubbeltwee in Parijs al in het achterhoofd van Andries? "Ik ben nog jong, maar er mag gedroomd worden", klinkt het ambitieus. " Ik zit in het Be Gold-project . Dat werkt naar Los Angels 2028, maar we zetten al grote stappen richting Parijs 2024."

"We zullen zien wat het geeft. Tristan en ik kennen elkaar natuurlijk wat beter dan de anderen, maar alle wegen liggen open. Het geeft wel een beetje stress dat we constant moeten vechten voor een plaatsje in de dubbel. Ik gun het wel iedereen. Ik wil gewoon de Belgische kleuren zien schitteren."

Vorig jaar kroonde Andries zich samen met Tristan Vandenbussche tot wereldkampioen in de dubbeltwee bij de beloften. "Daar ligt mijn ambitie, hetzij met Tristan of met iemand anders. Volgend weekend wil ik mij opnieuw bewijzen in de seatraces", klinkt het.

Vyvey: "Geslaagde comeback na zwaar jaar"

"Wat gebeurd is, speelt nog wel ergens in mijn gedachten, maar steeds minder en minder. Het lijkt iets eenmaligs geweest te zijn, hopelijk gebeurt het nooit meer opnieuw. Het zijn zware maanden geweest, maar met heel veel steun van mijn omgeving en coaches ben ik nu helemaal terug."

"Ik denk dat ik op het BK een statement gemaakt heb dat ik er weer helemaal sta. Mijn comeback is volledig geslaagd", klinkt het trots. "Het is jammer dat ik een jaartje verloren heb, maar misschien was het ook goed om er even tussenuit te zijn. Zo kon ik weer met een schone lei beginnen."

Ook voor Tibo Vyvey was het een bijzonder BK. Niet alleen omdat hij zijn titel verlengde bij de lichtgewichten, maar ook omdat de 22-jarige roeier van ver terugkomt. In de zomer van 2022 werd hij immers getroffen door een hersentrombose.

We moeten mikken op een medaille in Parijs. Als je niet traint om te winnen, ben je verkeerd bezig.

"De ambitie moet zijn om in Parijs aan de start te staan in de lichte dubbeltwee, al zal het in sommige combinaties misschien wel moeilijk zijn om het gewicht te behalen. Maar we moeten in Parijs mikken op een medaille. Als je niet traint om te winnen, ben je verkeerd bezig."

Bredael: "Verwacht geen slechte resultaten in Parijs"

Een aandachtig toeschouwer afgelopen weekend in Willebroek was Annelies Bredael, goed voor olympisch zilver op de skiff op de Spelen van Barcelona in 1992. Roeien is nog steeds de grote liefde van Bredael, die ook actief is in de Vlaamse Roeiliga. Hoe kijkt zij naar de Belgische talenten van nu?

"Het is onze eerste zorg om ploegen proberen te selecteren voor de Olympische Spelen. Dat is een stuk moeilijker geworden dan in mijn tijd", weet Bredael, 57 inmiddels.

"Maar we zitten met een heel sterke jonge generatie van roeiers, waarmee we zeker de Spelen moeten halen. Medailles? Parijs is misschien wat vroeg om van medaillekansen te kunnen spreken, maar ik verwacht daar zeker geen slechte resultaten."