Sébastien Carabin schenkt België nieuwe wereldtitel in cross-duatlon

Ons land heeft er een wereldkampioen bij. Sébastien Carabin won in Ibiza het WK cross-duatlon, een combinatie van lopen en mountainbiken. Carabin (34) was al Europees kampioen en doet daar nu dus een wereldtitel bij. Ook vorig jaar was de wereldtitel voor een Belg, toen won Thibaut De Smet.