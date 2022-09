Sébastien Carabin wint EK crossduatlon in Bilbao, Nicolas De Smet triomfeert bij U23

Bilbao in Spanje is deze week het strijdtoneel voor de Europese Multisportkampioenschappen. In de crossduatlon vandaag moest er 6,9 km offroad gelopen worden, 21 km gemountainbiket en nog eens 3 km gelopen.



Carabin, de vicewereldkampioen in de discipline, zegevierde in 1u42'47", met ruime voorsprong op de Italiaan Alessandro Saravalle (op 2'39") en Nicolas De Smet (4'09").



Als voormalige mountainbiker maakte Carabin het verschil op de fiets, hij passeerde aan de eerste wissel als derde. In de afsluitende run vergrootte hij zijn voorsprong.



Seppe Odeyn werd vijfde. Thibaut De Smet, de wereldkampioen crossduatlon, gaf op tijdens het fietsen.



De derde broer De Smet, Matteo, finishte als tweede bij de junioren. De Europese titel daar was voor de Spanjaard Alvaro Lopez.



Zaterdag werden Maurine Ricour, bij de vrouwen, en Arnaud Dely, bij de mannen, allebei al derde in de sprintduatlon.