Hockeyclub Daring krijgt geen licentie, maar trekt naar het BAS

Sinds het seizoen 2021/22 is er ook in het hockey een licentiemechanisme ingevoerd voor clubs die in de hoogste klasse bij de mannen en vrouwen willen spelen. En Daring heeft vandaag dus slecht nieuws gekregen. In principe kan het dus volgend jaar niet meer in de Eredivisie aantreden.

Sportief zou dat voor de mannen nochtans geen probleem mogen zijn. Daring lijkt zich te gaan redden. Bij de vrouwen staat Daring met nog drie speeldagen te gaan wel op een degradatieplaats.

Maar Daring gaat in beroep bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). De club uit Molenbeek lijkt zich niet al te veel zorgen te maken. "Onze licentie werd gewijzigd omdat er nog uitstaande schulden zijn", reageert voorzitter Ryan Deuvaert. "Maar het gaat om een bedrag van minder dan 10.000 euro. Dat is binnen een paar dagen in orde."