Arnaud Dely strandt op zucht van podium op WK duathlon, Maurine Ricour achtste bij de vrouwen

Ibiza was vandaag het toneel voor het WK duatlon. Bij de mannen maakte Arnaud Dely - ondanks een mindere wissel - indruk met een vierde plaats. Nog drie andere Belgen vervoegden hem in de top 11. Bij de vrouwen was Maurine Ricour de beste Belgische met een zevende plaats. Eleonore Hiller schonk België brons bij de U21.