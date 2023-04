Brussels Padel Open: Belgisch duo Deloyer/Geens strandt tegen wereldtop voor 5.000 fans

Gare Maritime in Tour & Taxis in Brussel is het toneel voor het mooiste indoor padeltoernooi ter wereld, althans volgens de coaches en de fans. Vorig jaar lokte de eerste editie 40.000 toeschouwers, de organisatie mikt nu op 50.000 om de beste padelspeelsters en -spelers aan het werk te zien.



Gisteren was het Belgian Day in Brussel. Normaal moesten wildcardspelers Deloyer en Geens het opnemen tegen de nummers 1 van de wereld, maar de Spanjaarden Juan Lebron en Alejandro Galan verdedigen hun titel niet, omdat Lebron geblesseerd is.



Coello en Tapia waren evenwel ook een maatje te groot voor de Belgen. De twee zijn de op 2 na hoogst gerangschikte spelers ter wereld en verloren dit jaar nog geen wedstrijd.



De 5.000 fans zagen dat de Belgen zich niet zomaar gewonnen gaven, maar het klasseverschil met de absolute wereldtop is voorlopig nog te groot: 6-1, 6-2.



Padel is populair in België. Deloyer, een 19-jarige Brusselaar, droomt ervan om binnen afzienbare tijd in de top 100 te staan van de wereldranking. "We staan nu rond de 140e plaats. Hopelijk blijven we goed spelen, zodat we in de buurt van 100 komen eind dit jaar. Over 1 à 2 jaar kunnen we dan de eerste Belgen in de top 100 zijn."



Er waren met Jérôme Peeters/François Azzola en Helena Wyckaert/An-Sophie Mestach nog 2 Belgische wildcardduo's. Ook zij gingen er in de 1e ronde uit.