WK breaking in Leuven: "Voor het plezier en voor olympische kwalificatiepunten"

MadMax en Cis zijn ambitieus

België heeft wel wat breakingtalent. Maxime "Madmax" Blieck veroverde in 2020 zilver op het WK en hoopt in september voor eigen volk te schitteren. "Ik kan bijna niet met woorden uitdrukken hoe blij ik ben met dit WK in eigen land."



"Dit is een supermooie kans. België, familie en vrienden kunnen komen kijken. Dat is tof en daar moeten we van genieten. Het is ook "too good to be true" dat de winnaar van het WK rechtstreeks naar de Spelen mag."



Want genieten is één, maar onze b-boys en -girls willen ook presteren. Want op het WK zullen kwalificatiepunten te verdienen zijn voor de Spelen. Nu breaking voor het eerst op het olympische programma staat, hopen de Belgen er uiteraard bij te zijn.



De jonge Cis Backeljau klinkt ambitieus: "Als je op het WK wint, ga je direct naar de Olympische Spelen. Het is dus heel belangrijk. De wereldtop zal afzakken naar Leuven, maar er is altijd een mogelijkheid, denk ik. Dat mag je nooit uitsluiten. Al zal ik al heel blij zijn, als ik al ver geraak. Top 8 of top 16 zou al een goede prestatie zijn."



Er mogen maar 16 mannen en 16 vrouwen naar Parijs. De plaatsjes zijn dus duur. Madmax is vastbesloten een ticket te halen en droomt al van meer: "In het begin was het moeilijk te vatten dat breaking een olympische discipline werd. Het was abstract, maar Team Belgium - waar we veel verschillende atleten leren kennen - heeft me geïnspireerd om zo hard mogelijk mijn best te doen om daar te staan."



"Hopelijk ben ik in Parijs een van de Belgen en kan ik een medaille halen voor België."

Ik hoop in Parijs een medaille te halen voor België. Maar wil ook zoveel mogelijk mensen inspireren. MadMax

Wat is Bliecks doel op het WK? "Zo goed mogelijk presteren, maar het allerbelangrijkste is naar het publiek spreken. Een medaille is de ambitie, en zoveel mogelijk mensen inspireren."



De b-weg naar Parijs kan dus via het WK, maar ook het EK binnenkort in Almeria. Daar zijn tickets voor de European Games te verdienen, waar de winnaar ook rechtstreeks naar de Spelen mag. "En anders is er nog het kwalificatiesysteem. We hebben dus 3 kansen, dat moet lukken."

WK-stad Leuven, burgemeester ook op podium?