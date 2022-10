Belgische breakers schitteren in Leuven, behalve Madmax: "Kwalificatie Parijs 2024 is doel"

Sinds breaking een olympische sport is - in 2024 worden er voor het eerst medailles uitgereikt in Parijs - groeit de sport enorm. Dat merk je aan alles in Leuven. Er zakte een massa volk af naar het Ladeuzeplein. "De olympische vibe waait door de breakingwereld", vertolkte organisator Stijn Luyten het gevoel. "Landen organiseren zich, het talent kan zich beter ontwikkelen. We kennen een waanzinnige groei." Cis Backeljau is een 18-jarige toptalent uit België, hij combineert in zijn battles creativiteit aan intensiteit mét een snuifje psychologische oorlogsvoering: "Er komen heel wat zaken bij kijken, het belangrijkste is dat je rechtstaat en toont dat je die ronde hebt gepakt. Gewoon wegwandelen komt niet zo goed over."

Madmax: "Nu groeien, volgend jaar kwalificeren voor Parijs 2024"

Backeljau werd gesteund in Leuven door Madmax, onze belangrijkste kanshebber op een olympische medaille. Ze deed zelf niet mee om strategische redenen. "Ik bereid me voor op het belangrijke kwalificatiejaar 2023."



"Nu is het de bedoeling om zoveel mogelijk te groeien. Hoe meer ik kan groeien en hoe beter ik word, hoe meer België kans maakt op een medaille."





Bij de vrouwen lag de Belgische hoop zo in het kamp van Camine Van Hoof, die een aparte en expressieve stijl heeft. "Mijn sterke punten zijn veel kracht in mijn moves, maar gebracht met een big smile en energie. Die combinatie is mijn ding."



Camine ging eruit in de kwartfinale in Leuven, Cis in de halve finale. Hij was nog een maatje te klein voor de Nederlandse legende Menno. Die toonde in de finale ook waarom hij de te kloppen man zal zijn op de Olympische Spelen in Parijs. De Nederlander won Unbreakable.



"Het was superfijn om tegen de top van de top te staan", reageerde Backeljau ambitieus. "In mijn eigen land tegen een van de beste Bboys ter wereld staan, is een eer."