B-girl Camine Van Hoof: "Topsportcontract geeft zekerheid, op Parijs 2024 is alles mogelijk"

Van Hoof krijgt kansen dankzij Olympische Spelen

Camine Van Hoof was in 2019 de eerste Belgische kampioene breaking bij de vrouwen, en ook internationaal doet ze stevig haar ding. Op het WK vorig jaar in Zuid-Korea eindigde ze 10e. Vandaag wordt Van Hoof 26, het topsportcontract is een mooi verjaardagscadeau. Haar leven verandert drastisch: "Dit betekent dat ik mijn focus volledig op mijn sport kan leggen." "Dit brengt vooral een beetje zekerheid en creëert een goede omgeving om er volledig voor te gaan." Van Hoof studeerde vorig jaar af aan de Universiteit van Antwerpen in de Wijsbegeerte en wil nu alles op haar sport zetten. De financiële steun van Sport Vlaanderen komt op het ideale moment.

"Ik krijg een loon als topsporter van Sport Vlaanderen. De federatie én Sport Vlaanderen voorzien ook een budget voor mijn verplaatsingen naar wedstrijden en eventuele stages."



Dat geld van Sport Vlaanderen komt er niet toevallig. Breaking staat in Parijs in 2024 voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen. En dat speelt een doorslaggevende rol.



Zegt topsportverantwoordelijke Tom Coeckelberghs van Sport Vlaanderen: "Dat we inzetten op olympische disciplines is een heel duidelijke focus van ons beleid bij Sport Vlaanderen."



"We wilden ook de nieuwe trend niet missen, het Internationaal Olympisch Comité is bezig met de verjonging van het programma. We wilden daar op inzetten op voorwaarde dat we talent hadden."