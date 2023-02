Deze 68 sporters krijgen een nieuw topsportcontract bij Sport Vlaanderen

Minister: "Topsporters nemen Vlaanderen op sleeptouw"

Sport Vlaanderen is verantwoordelijk voor het sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Denk maar aan de sportkampen voor jongeren, afgepijlde looproutes in uw gemeente of sportcentra in elke provincie.

Sport Vlaanderen heeft ook een topsportafdeling. In totaal investeert Vlaanderen jaarlijks 28 miljoen euro in topsport. Daarnaast wordt er per olympiade ook nog eens 10 miljoen euro in topsportinfrastructuur geïnvesteerd.

Dit jaar ondersteunt Sport Vlaanderen 68 topsporters, atleten uit olympische disciplines. Met als doel om prestaties neer te zetten op Olympische Spelen, Paralympische Spelen, EK's en WK's.

"Nooit investeerden we meer in topsport dan vandaag, maar ook nooit was onze medaillehonger groter", aldus Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "We mogen ambitieus toeleven naar de Spelen van volgend jaar in Parijs."

"Een deel van de middelen gaat naar topsportcontracten. Dat aantal stijgt vrijwel jaarlijks, ook al leggen we de lat stelselmatig hoger. Daarnaast worden er nog 200 topsporters via andere programma's ondersteund."



"Bovendien gaat investeren in topsport ook verder. Topsporters nemen heel Vlaanderen op sleeptouw: hun prestaties spreken tot de verbeelding en stimuleren jong en oud om ook zelf in beweging te komen."