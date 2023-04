Twee keer versnellen en wat hulp van de auto: zo won Pogacar de Amstel Gold Race

1) Vermeersch trekt door en er vormt zich een kopgroep van 17 met Pidcock en Pogacar

Op 90 km van de finish proberen de jongens van Alpecin-Deceuninck de finale te openen. Het is Gianni Vermeersch die er alleen vandoor gaat. Een groep van zo'n 15 renners dicht het gaatje op Vermeersch. Tom Pidcock en Tadej Pogacar zijn zeker mee.

2) Massale valpartij in de afdaling richting Loorberg met o.a. Madouas en Powless

Op een stuk bergaf gaat een groot deel van het peloton tegen de vlakte in een bocht. Madouas, Powless, Cavagna, Meurisse, Devenyns, T. H. Johannessen en Godon, de winnaar van de Brabantse Pijl, zijn de voornaamste slachtoffers.

3) Pogacar schudt aan de boom op de Eyserbosweg enkel Pidcock en Healy kunnen mee

Op de Eyserbosweg versnelt Pogacar met de top in zicht. Pidcock hoort het kraken in alle voegen, maar is toch nog net mee boven. Healy is de enige die de twee topfavorieten nog kan volgen. Loetsenko en Kron zijn niet ver.

4) Pogacar rijdt Pidcock en Healy eraf op de Keutenberg en gaat solo

Op de Keutenberg rijdt Pogacar Pidcock en Healy klakkeloos uit zijn wiel. De Sloveen kan aan zijn solo beginnen. Pidcock is duidelijk over zijn toeren gegaan in het wiel van Pogacar. In geen tijd heeft de kopman van UAE 15 seconden op zijn achtervolgers.

5) Pogacar krijgt even hulp van de wedstrijdjury maar wint Amstel na straffe solo