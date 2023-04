Tadej Pogacar: "Mathieu van der Poel tipte me dat ik moest aanvallen op de Keutenberg"

Het was toch een getekende Tadej Pogacar na zijn solo in de Amstel Gold Race. Op ruim 80 kilometer van de finish werd de finale al ontkurkt.

"Ik had zo'n vroege aanval nochtans niet verwacht", reageerde Pogacar, "maar ik zag goeie renners in die groep en ik ben mee gesprongen. Zo zaten we in een zetel."

De winnaar foeterde daarna op een leegloper net voor de diepe finale. "Lange tijd reden er geen volgwagens achter ons en dat was frustrerend. Maar ik had net op tijd een nieuwe fiets, dat was echt spannend."

En toen ontbond hij zijn duivels op de Keutenberg. "Mathieu van der Poel had me gezegd dat ik daar moest aanvallen", onthulde de winnaar.

"Die klim ligt me het best. Hij heeft me 3 dagen geleden een berichtje gestuurd. Ik zal hem bedanken", aldus Pogacar, die nog eens bevestigde dat hij woensdag de Waalse Pijl rijdt.

"Ik twijfelde of ik tot de finish kon soleren, maar ik heb er alles uitgeperst en ik heb het gehaald."