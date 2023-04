Tadej Pogacar zet ook naast de Amstel Gold Race een kruisje op zijn bingokaart

clock 16:58 16 uur 58. Er is heel veel slijtage vandaag. Dat merk je aan de tijdsverschillen. José De Cauwer. Er is heel veel slijtage vandaag. Dat merk je aan de tijdsverschillen. José De Cauwer

clock 16:57 16 uur 57. Op meer dan drie minuten regelt Bagioli de sprint voor de zesde plaats. . Op meer dan drie minuten regelt Bagioli de sprint voor de zesde plaats.

clock 16:57 16 uur 57. In de laatste kilometer valt Pidcock helemaal stil. Hij wordt nog net derde voor Kron en Loetsenko. . In de laatste kilometer valt Pidcock helemaal stil. Hij wordt nog net derde voor Kron en Loetsenko.

clock 16:55 16 uur 55. Healy is knap tweede. Op driekwart minuut rolt ook Ben Healy binnen. Wat een knappe prestatie van de Ier, die woensdag ook al tweede werd in de Brabantse Pijl. . Healy is knap tweede Op driekwart minuut rolt ook Ben Healy binnen. Wat een knappe prestatie van de Ier, die woensdag ook al tweede werd in de Brabantse Pijl.

clock 16:53 16 uur 53. Wow! Karl Vannieuwkerke. Wow! Karl Vannieuwkerke

clock 16:53 16 uur 53 match afgelopen end time Pogacar wint de Amstel Gold Race! Na winst in de Ronde van Vlaanderen, met een solo, heeft Tadej Pogacar nu ook de Amstel Gold Race gewonnen, weer met een solo. Hij was de favoriet op voorhand en maakt het ook prachtig af.

clock 16:52 Laatste km. Het is binnen voor Pogacar en dat beseft hij ook. Hij viert een eerste keer met de ploegleiding. . 16 uur 52. last km Laatste km. Het is binnen voor Pogacar en dat beseft hij ook. Hij viert een eerste keer met de ploegleiding.

clock 16:51 16 uur 51. Sterke Healy. Achter Pogacar voert Healy ook een indrukwekkend nummertje op. Hij zet Pidcock toch op één minuut. . Sterke Healy Achter Pogacar voert Healy ook een indrukwekkend nummertje op. Hij zet Pidcock toch op één minuut.

clock 16:49 16 uur 49. De volgwagen van UAE is in het spoor van Pogacar geraakt. Nog 3,5km en het is binnen voor de tweevoudige Tour-winnaar. . De volgwagen van UAE is in het spoor van Pogacar geraakt. Nog 3,5km en het is binnen voor de tweevoudige Tour-winnaar.

clock 16:47 Nog 5km. Healy heeft er nog een spannende slotfase van gemaakt, maar stilaan dooft zijn kaars uit. Pogacar rijdt meer dan 40 tellen weg van zijn generatiegenoot. . 16 uur 47. time difference Nog 5km Healy heeft er nog een spannende slotfase van gemaakt, maar stilaan dooft zijn kaars uit. Pogacar rijdt meer dan 40 tellen weg van zijn generatiegenoot.

clock 16:45 Bemelerberg. Pogacar en Healy zijn allebei aan de laatste hindernis van de dag begonnen. De Sloveen, met rugnummer 51, is weer wat verder weggereden van de Ier (al dan niet door de aanwezigheid van de auto voor zich uit). . 16 uur 45. hill Bemelerberg Pogacar en Healy zijn allebei aan de laatste hindernis van de dag begonnen. De Sloveen, met rugnummer 51, is weer wat verder weggereden van de Ier (al dan niet door de aanwezigheid van de auto voor zich uit).

clock 16:44 16 uur 44. Dit zijn incidenten waar de koers niet beter van wordt. Karl Vannieuwkerke. Dit zijn incidenten waar de koers niet beter van wordt. Karl Vannieuwkerke

clock 16:44 16 uur 44. Auto van de koersdirectie rijdt heel dicht voor Pogacar: "Wel spel eerlijk spelen!". Auto van de koersdirectie rijdt heel dicht voor Pogacar: "Wel spel eerlijk spelen!"

clock 16:43 16 uur 43. Wat zit die auto daar te doen? Healy heeft helemaal niets voor zich. Karl Vannieuwkerke. Wat zit die auto daar te doen? Healy heeft helemaal niets voor zich. Karl Vannieuwkerke

clock 16:41 16 uur 41. De auto van de koersdirectie rijdt nu al een tijdje een tiental meter voor Pogacar uit. Ongezien op dit niveau. . De auto van de koersdirectie rijdt nu al een tijdje een tiental meter voor Pogacar uit. Ongezien op dit niveau.

clock 16:41 Pogacar voelt Healy komen. Op 9km van het einde is het verschil tussen Pogacar en Healy 25 seconden. De Sloveen is er niet helemaal gerust in en kijkt af en toe achterom. . 16 uur 41. time difference Pogacar voelt Healy komen Op 9km van het einde is het verschil tussen Pogacar en Healy 25 seconden. De Sloveen is er niet helemaal gerust in en kijkt af en toe achterom.

clock 16:39 Komt Healy nog terug? Is de strijd dan toch nog niet gestreden? Healy komt weer wat terug op Pogacar. Het verschil is nog 20 seconden, meldt de wedstrijdradio. . 16 uur 39. time difference Komt Healy nog terug? Is de strijd dan toch nog niet gestreden? Healy komt weer wat terug op Pogacar. Het verschil is nog 20 seconden, meldt de wedstrijdradio.

clock 16:37 16 uur 37. Sterk! Healy laat Pidcock achter op weg naar de 2e plaats. Sterk! Healy laat Pidcock achter op weg naar de 2e plaats

clock 16:36 16 uur 36. Dit moet pijn doen bij Pidcock. Karl Vannieuwkerke. Dit moet pijn doen bij Pidcock. Karl Vannieuwkerke

clock 16:36 Healy dropt Pidcock op Geulhemmerberg. Op de voorlaatste beklimming heeft Pogacar alles netjes onder controle voorin. Op meer dan 40 seconden legt Healy Pidcock over zijn Ierse knie in de strijd om de tweede plaats. . 16 uur 36. hill Healy dropt Pidcock op Geulhemmerberg Op de voorlaatste beklimming heeft Pogacar alles netjes onder controle voorin. Op meer dan 40 seconden legt Healy Pidcock over zijn Ierse knie in de strijd om de tweede plaats.

clock 16:34 16 uur 34. Situatie bij ingaan slotronde:. G1: Pogacar G2: Healy en Pidcock (+32") G3: Loetsenko en Kron (+1'16") G4: Bagioli, Benoot, Vermeersch, Kamp, Hindley, Skjelmose, Van Gils en Zingle (+2'30") . Situatie bij ingaan slotronde: G1: Pogacar G2: Healy en Pidcock (+32") G3: Loetsenko en Kron (+1'16") G4: Bagioli, Benoot, Vermeersch, Kamp, Hindley, Skjelmose, Van Gils en Zingle (+2'30")

clock 16:32 16 uur 32. Laatste ronde. Pogacar vliegt over de finishlijn. Nog 16km en de tweede klassieke zege dit seizoen is binnen voor de Sloveen. . Laatste ronde Pogacar vliegt over de finishlijn. Nog 16km en de tweede klassieke zege dit seizoen is binnen voor de Sloveen.

clock 16:31 16 uur 31. Pogacar bouwt zijn voorsprong nog uit op de Cauberg. Pogacar bouwt zijn voorsprong nog uit op de Cauberg

clock 16:30 16 uur 30. Achter Healy en Pidcock houden Kron en Loetsenko voorlopig stand op 1'09". De groep-Benoot volgt op 2'15". . Achter Healy en Pidcock houden Kron en Loetsenko voorlopig stand op 1'09". De groep-Benoot volgt op 2'15".

clock 16:29 Cauberg. Pogacar draait de Cauberg op en moet zelfs in de remmen in de bocht. 27 tellen later beginnen ook Healy en Pidcock eraan. . 16 uur 29. hill Cauberg Pogacar draait de Cauberg op en moet zelfs in de remmen in de bocht. 27 tellen later beginnen ook Healy en Pidcock eraan.

clock 16:27 16 uur 27. De voorsprong van Pogacar gaat richting de halve minuut. . De voorsprong van Pogacar gaat richting de halve minuut.

clock 16:26 16 uur 26. Het lijkt zo gemakkelijk bij Pogacar, maar eigenlijk is dit toch niet meer normaal?! Als er nu nog mensen twijfelen dat hij de beste renner ter wereld is... José De Cauwer. Het lijkt zo gemakkelijk bij Pogacar, maar eigenlijk is dit toch niet meer normaal?! Als er nu nog mensen twijfelen dat hij de beste renner ter wereld is... José De Cauwer

clock 16:24 16 uur 24. Op naar de Cauberg. Pogacar trekt met een voorsprong van 20 seconden richting de Cauberg, die ze dit jaar maar twee keer doen. . Op naar de Cauberg Pogacar trekt met een voorsprong van 20 seconden richting de Cauberg, die ze dit jaar maar twee keer doen.

clock 16:19 16 uur 19. Healy en Pidcock hebben mekaar gevonden in de achtervolging op Pogacar. Toch komen ze geen meter dichterbij. . Healy en Pidcock hebben mekaar gevonden in de achtervolging op Pogacar. Toch komen ze geen meter dichterbij.

clock 16:17 Meteen een groot gat. Pidcock is duidelijk over zijn toeren gegaan in het wiel van Pogacar. In geen tijd heeft de kopman van UAE 15 seconden op zijn achtervolgers. . 16 uur 17. time difference Meteen een groot gat Pidcock is duidelijk over zijn toeren gegaan in het wiel van Pogacar. In geen tijd heeft de kopman van UAE 15 seconden op zijn achtervolgers.

clock 16:17 16 uur 17. Het is zover! Pogacar laat Pidcock en Healy achter op de Keutenberg. Het is zover! Pogacar laat Pidcock en Healy achter op de Keutenberg

clock 16:15 Pogacar vertrekt op Keutenberg. Op de Keutenberg rijdt Pogacar Pidcock en Healy klakkeloos uit zijn wiel. De Sloveen kan aan zijn solo beginnen. . 16 uur 15. hill Pogacar vertrekt op Keutenberg Op de Keutenberg rijdt Pogacar Pidcock en Healy klakkeloos uit zijn wiel. De Sloveen kan aan zijn solo beginnen.

clock 16:13 16 uur 13. Zouden die mannen nu weten waar ze zijn, vraag ik mij af. José De Cauwer. Zouden die mannen nu weten waar ze zijn, vraag ik mij af. José De Cauwer

clock 16:11 16 uur 11. Situatie op 30km van het einde:. G1: Pidcock, Healy en Pogacar G2: Kron en Loetseko (+10") G3: Benoot, Hindley, Van Tricht, Bagioli, Skjelmose, Geniets, Zingle, Vermeersch, Van Gils en Kamp (+55") G4: Mohoric, Eenkhoorn (+1'09") . Situatie op 30km van het einde: G1: Pidcock, Healy en Pogacar G2: Kron en Loetseko (+10") G3: Benoot, Hindley, Van Tricht, Bagioli, Skjelmose, Geniets, Zingle, Vermeersch, Van Gils en Kamp (+55") G4: Mohoric, Eenkhoorn (+1'09")

clock 16:09 Fromberg. Op de Fromberg bepaalt Pidcock voorin even het tempo, waarna Pogacar overneemt. De 22-jarige Healy moet harken om mee te zijn met de twee alleskunners. . 16 uur 09. hill Fromberg Op de Fromberg bepaalt Pidcock voorin even het tempo, waarna Pogacar overneemt. De 22-jarige Healy moet harken om mee te zijn met de twee alleskunners.

clock 16:08 16 uur 08. Pogacar versnelt! Pidcock volgt, Healy komt aansluiten. Pogacar versnelt! Pidcock volgt, Healy komt aansluiten

clock 16:05 16 uur 05. Healy is de enige die de twee topfavorieten nog kan volgen. Loetsenko en Kron zijn niet ver. . Healy is de enige die de twee topfavorieten nog kan volgen. Loetsenko en Kron zijn niet ver.

clock 16:04 16 uur 04. Daar gaat Pogacar! Op de Eyserbosweg versnelt Pogacar met de top in zicht. Pidcock hoort het kraken in alle voegen, maar is toch nog net mee boven. . Daar gaat Pogacar! Op de Eyserbosweg versnelt Pogacar met de top in zicht. Pidcock hoort het kraken in alle voegen, maar is toch nog net mee boven.

clock 16:03 Eyserbosweg. Een groepje met Benoot, Kamp, Schelling, Hindley, Bagioli en Skjelmose nadert op de Eyserbosweg tot op 15 tellen van de kopgroep. . 16 uur 03. hill Eyserbosweg Een groepje met Benoot, Kamp, Schelling, Hindley, Bagioli en Skjelmose nadert op de Eyserbosweg tot op 15 tellen van de kopgroep.

clock 16:03 16 uur 03. Straf! Pogacar wisselt van fiets en is binnen de minuut terug vooraan. Straf! Pogacar wisselt van fiets en is binnen de minuut terug vooraan

clock 16:01 16 uur 01. Het is toch "gene gewonen". José De Cauwer. Het is toch "gene gewonen" José De Cauwer

clock 16:00 Pogacar wisselt op de Kruisberg. Vlak voor de Kruisberg is de volgwagen van UAE eindelijk tot bij Pogacar geraakt. Bergop wisselt de Sloveen van fiets, waarna hij in een mum van tijd weer komt aansluiten voorin. . 16 uur . mechanical breakdown Pogacar wisselt op de Kruisberg Vlak voor de Kruisberg is de volgwagen van UAE eindelijk tot bij Pogacar geraakt. Bergop wisselt de Sloveen van fiets, waarna hij in een mum van tijd weer komt aansluiten voorin.

clock 15:57 15 uur 57. Op het vlakke stuk na de Gulperberg regent het demarrages uit de achtervolgende groep. Mohoric raakt niet alleen weg, Trentin neutraliseert een poging van Schelling. . Op het vlakke stuk na de Gulperberg regent het demarrages uit de achtervolgende groep. Mohoric raakt niet alleen weg, Trentin neutraliseert een poging van Schelling.

clock 15:56 15 uur 56. Mollema trekt door bij de achtervolgers, en halveert de achterstand. Mollema trekt door bij de achtervolgers, en halveert de achterstand

clock 15:55 15 uur 55. Het laatste wedstrijduur is begonnen met iets meer dan 42km op de teller. Een achtervolgende groep van 16 renners nadert tot op 21 seconden van de 10 leiders. . Het laatste wedstrijduur is begonnen met iets meer dan 42km op de teller. Een achtervolgende groep van 16 renners nadert tot op 21 seconden van de 10 leiders.

clock 15:53 Gulperberg. Op de Gulperberg (1km, 5,2%) is Loetsenko opnieuw heel gretig. Pogacar, die bergop even zijn fiets test op een leegloper, en Healy volgen met hun vingers in hun neus. . 15 uur 53. hill Gulperberg Op de Gulperberg (1km, 5,2%) is Loetsenko opnieuw heel gretig. Pogacar, die bergop even zijn fiets test op een leegloper, en Healy volgen met hun vingers in hun neus.

clock 15:50 Pogacar op de sukkel? Pogacar heeft al een tijdje een onduidelijk probleem met zijn tuig. Hij is in gesprek met de volgwagen, maar kiest er voorlopig niet voor om van fiets te wisselen. . 15 uur 50. following car Pogacar op de sukkel? Pogacar heeft al een tijdje een onduidelijk probleem met zijn tuig. Hij is in gesprek met de volgwagen, maar kiest er voorlopig niet voor om van fiets te wisselen.

clock 15:49 37". Benoot heeft duidelijk heel goede benen vandaag. Hij blijft in de achtervolging maar proberen, maar komt geen sikkepit dichterbij. . 15 uur 49. time difference 37" Benoot heeft duidelijk heel goede benen vandaag. Hij blijft in de achtervolging maar proberen, maar komt geen sikkepit dichterbij.

clock 15:47 15 uur 47. Van den Berg is het enige slachtoffer van de versnelling van Loetsenko voorin. De Nederlander van FDJ geeft niet op en probeert op het vlakke terug te keren. . Van den Berg is het enige slachtoffer van de versnelling van Loetsenko voorin. De Nederlander van FDJ geeft niet op en probeert op het vlakke terug te keren.

clock 15:46 Loorberg. Benoot beseft dat hij niet meer kan wachten. Met Mohoric en Bagioli in zijn spoor schudt hij aan de boom op de Loorberg. . 15 uur 46. hill Loorberg Benoot beseft dat hij niet meer kan wachten. Met Mohoric en Bagioli in zijn spoor schudt hij aan de boom op de Loorberg.

clock 15:45 15 uur 45. Voorin versnelt Loetsenko op de Loorberg. Van Tricht en Pogacar springen op het wiel van de winnaar van de Ronde van Sicilië. . Voorin versnelt Loetsenko op de Loorberg. Van Tricht en Pogacar springen op het wiel van de winnaar van de Ronde van Sicilië.

clock 15:44 Verschil loopt weer op. Het peloton bestaat nog uit een man of 30. Door de val is het verschil met de kopgroep plots weer 43". . 15 uur 44. time difference Verschil loopt weer op Het peloton bestaat nog uit een man of 30. Door de val is het verschil met de kopgroep plots weer 43".

clock 15:43 15 uur 43. Ai! Flink deel van peloton schuift onderuit in een bocht. Ai! Flink deel van peloton schuift onderuit in een bocht

clock 15:42 Zware val in het peloton. Op een stukje bergaf gaat een groot deel van het peloton tegen de vlakte in een bocht. Madouas, Cavagna, Meurisse, Godon, de winnaar van de Brabantse Pijl en T. H. Johannessen zijn de voornaamste slachtoffers. . 15 uur 42. fall Zware val in het peloton Op een stukje bergaf gaat een groot deel van het peloton tegen de vlakte in een bocht. Madouas, Cavagna, Meurisse, Godon, de winnaar van de Brabantse Pijl en T. H. Johannessen zijn de voornaamste slachtoffers.

clock 15:40 Jumbo-Visma moet achtervolgen. 15 uur 40. Jumbo-Visma moet achtervolgen

clock 15:39 15 uur 39. Wat komt er nog? We rijden nu richting de Loorberg. Die klim is de ideale opwarmer voor het vijftal Gulperberg, Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg. In die zone zal de koers wellicht in een definitieve(re) plooi gelegd worden, waarna de Cauberg een laatste keer moet bedwongen worden op 18km van het einde. De Bemelerberg is op 6km de laatste noemenswaardige hindernis van de dag. . Wat komt er nog? We rijden nu richting de Loorberg. Die klim is de ideale opwarmer voor het vijftal Gulperberg, Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg en Keutenberg.

In die zone zal de koers wellicht in een definitieve(re) plooi gelegd worden, waarna de Cauberg een laatste keer moet bedwongen worden op 18km van het einde.

De Bemelerberg is op 6km de laatste noemenswaardige hindernis van de dag.

clock 15:34 25". De samenwerking tussen de 11 voorin is optimaal. Het peloton blijft hangen op 25". . 15 uur 34. time difference 25" De samenwerking tussen de 11 voorin is optimaal. Het peloton blijft hangen op 25".

clock 15:29 15 uur 29. Ze waaien er één voor één uit in het peloton. Voor onder meer Valgren, Moscon en Tarling gaat het te snel. . Ze waaien er één voor één uit in het peloton. Voor onder meer Valgren, Moscon en Tarling gaat het te snel.

clock 15:27 15 uur 27. Tadej Pogacar is en blijft een fenomeen. Karl Vannieuwkerke. Tadej Pogacar is en blijft een fenomeen. Karl Vannieuwkerke

clock 15:26 15 uur 26. De werkpaarden van Jumbo-Visma lossen één voor één uit het peloton. Het is vooral Bahrain-Victorious dat zijn verantwoordelijkheid blijft nemen voor Mohoric en Poels. . De werkpaarden van Jumbo-Visma lossen één voor één uit het peloton. Het is vooral Bahrain-Victorious dat zijn verantwoordelijkheid blijft nemen voor Mohoric en Poels.

clock 15:24 Bemelerberg baart een muis. Op de Bemelerberg (700m, 5,7%) bepaalt Sheffield het tempo voor zijn kopman. In het peloton heeft niemand geprobeerd weg te springen. . 15 uur 24. hill Bemelerberg baart een muis Op de Bemelerberg (700m, 5,7%) bepaalt Sheffield het tempo voor zijn kopman. In het peloton heeft niemand geprobeerd weg te springen.

clock 15:21 27". In het peloton komen de jongens van UAE, Lotto en Ineos een beetje op de zenuwen werken van de gele brigade van Jumbo-Visma. Het verschil blijft met 27" wel binnen de perken. . 15 uur 21. time difference 27" In het peloton komen de jongens van UAE, Lotto en Ineos een beetje op de zenuwen werken van de gele brigade van Jumbo-Visma. Het verschil blijft met 27" wel binnen de perken.

clock 15:14 44". De voorsprong van de 11 loopt snel op. Pogacar, Pidcock en co. hebben in Maastricht al 44". . 15 uur 14. time difference 44" De voorsprong van de 11 loopt snel op. Pogacar, Pidcock en co. hebben in Maastricht al 44".

clock 15:13 15 uur 13. De 11 leiders op een rijtje:. Tom Pidcock en Magnus Sheffield: Ineos Gianni Vermeersch : Alpecin-Deceuninck Tadej Pogacar: UAE Ben Healy: EF Stan Van Tricht : Soudal-Quick Step Lars van den Berg en Kevin Geniets: FDJ Axel Zingle: Cofidis Aleksej Loetsenko: Astana Andreas Kron: Lotto-Dstny . De 11 leiders op een rijtje: Tom Pidcock en Magnus Sheffield: Ineos Gianni Vermeersch: Alpecin-Deceuninck Tadej Pogacar: UAE Ben Healy: EF Stan Van Tricht: Soudal-Quick Step Lars van den Berg en Kevin Geniets: FDJ Axel Zingle: Cofidis Aleksej Loetsenko: Astana Andreas Kron: Lotto-Dstny

clock 15:10 Geulhemmerberg. Op de Geulhemmerberg (1km, 5,8%) rijdt Sam Oomen zijn longen uit zijn lijf om het peloton dichter bij Pogacar en co. te brengen. Het mag niet zijn voor de Nederlander van Jumbo-Visma, want de 11 leiders lopen verder uit. . 15 uur 10. hill Geulhemmerberg Op de Geulhemmerberg (1km, 5,8%) rijdt Sam Oomen zijn longen uit zijn lijf om het peloton dichter bij Pogacar en co. te brengen. Het mag niet zijn voor de Nederlander van Jumbo-Visma, want de 11 leiders lopen verder uit.

clock 15:05 Nog 11 leiders, 30". Loetsenko, Sheffield, Pidcock, Van Tricht, Pogacar, Healy, Zingle, Vermeersch, Van den Berg, en Geniets komen een eerste keer over de finishlijn. Ze hebben een halve minuut op wat overblijft van het peloton. . 15 uur 05. time difference Nog 11 leiders, 30" Loetsenko, Sheffield, Pidcock, Van Tricht, Pogacar, Healy, Zingle, Vermeersch, Van den Berg, en Geniets komen een eerste keer over de finishlijn. Ze hebben een halve minuut op wat overblijft van het peloton.

clock 15:05 15 uur 05. Wat een beukwerk van Pogacar op de Cauberg: "En ze moeten nog 81 kilometer!". Wat een beukwerk van Pogacar op de Cauberg: "En ze moeten nog 81 kilometer!"

clock 15:03 15 uur 03. Benoot met de reactie. In het peloton gooien de mannen van Jumbo-Visma het over een andere boeg. Benoot gaat mee met Cosnefroy en Eenkhoorn, die op zoek gaan naar wat overblijft van de kopgroep. . Benoot met de reactie In het peloton gooien de mannen van Jumbo-Visma het over een andere boeg. Benoot gaat mee met Cosnefroy en Eenkhoorn, die op zoek gaan naar wat overblijft van de kopgroep.

clock 15:02 15 uur 02. Onder het beukwerk van Pogacar gaat het te snel voor onder meer Van der Sande, Sobrero en Livyns. . Onder het beukwerk van Pogacar gaat het te snel voor onder meer Van der Sande, Sobrero en Livyns.

clock 15:01 Cauberg. Pogacar begint met Sheffield in zijn wiel aan de eerste beklimming van de Cauberg. Ook Loetsenko, Healy en Van Tricht volgen goed. . 15 uur 01. hill Cauberg Pogacar begint met Sheffield in zijn wiel aan de eerste beklimming van de Cauberg. Ook Loetsenko, Healy en Van Tricht volgen goed.

clock 14:59 14 uur 59. 17 leiders. De kopgroep bestaat uit 17 renners. Ook Soudal-Quick Step heeft met Stan Van Tricht een mannetje mee. . 17 leiders De kopgroep bestaat uit 17 renners. Ook Soudal-Quick Step heeft met Stan Van Tricht een mannetje mee.

clock 14:59 14 uur 59. Stevige kopgroep rijdt weg met ook Pogacar en Pidcock erbij. Stevige kopgroep rijdt weg met ook Pogacar en Pidcock erbij

clock 14:57 14 uur 57. In principe moeten de mannen van Jumbo-Visma nu het werk opknappen in het peloton. José De Cauwer. In principe moeten de mannen van Jumbo-Visma nu het werk opknappen in het peloton. José De Cauwer

clock 14:55 14 uur 55. Zijn nog mee met Pogacar, Vermeersch en Pidcock: Sheffield, Geniets, Pacher, Livyns, Kron, Healy, Van der Sande, Delettre, Loetsenko, Sobrero en Juul-Jensen. . Zijn nog mee met Pogacar, Vermeersch en Pidcock: Sheffield, Geniets, Pacher, Livyns, Kron, Healy, Van der Sande, Delettre, Loetsenko, Sobrero en Juul-Jensen.

clock 14:53 14 uur 53. Pidcock en Pogacar reageren. Een groep van zo'n 15 renners dicht het gaatje op Vermeersch. Tom Pidcock en Tadej Pogacar zijn zeker mee. . Pidcock en Pogacar reageren Een groep van zo'n 15 renners dicht het gaatje op Vermeersch. Tom Pidcock en Tadej Pogacar zijn zeker mee.

clock 14:51 14 uur 51. Versnelling G. Vermeersch. Op 90km van het einde proberen de jongens van Alpecin-Deceuninck de finale te openen. Het is Gianni Vermeersch die er alleen vandoor gaat. . Versnelling G. Vermeersch Op 90km van het einde proberen de jongens van Alpecin-Deceuninck de finale te openen. Het is Gianni Vermeersch die er alleen vandoor gaat.

clock 14:47 14 uur 47. Livestream loopt! De uitzending van de mannenwedstrijd is begonnen op Eén en in onze livestream. Ook op Radio 1 kan je voor flitsen van de 57e Amstel Gold Race terecht. Geniet van de koers! . Livestream loopt! De uitzending van de mannenwedstrijd is begonnen op Eén en in onze livestream. Ook op Radio 1 kan je voor flitsen van de 57e Amstel Gold Race terecht. Geniet van de koers!

clock 14:46 Dewulf moet geholpen worden. Stan Dewulf moet achteraan gedepanneerd worden voor een lekke band. Lang duurt het oponthoud niet voor de Belg van AG2R. . 14 uur 46. flat tyre Dewulf moet geholpen worden Stan Dewulf moet achteraan gedepanneerd worden voor een lekke band. Lang duurt het oponthoud niet voor de Belg van AG2R.

clock 14:45 14 uur 45. Topfavoriet Tadej Pogacar wordt goed beschermd oor zijn ploegmaats van UAE.

clock 14:43 Nog 100km. Er staat nog 100km op de teller. Dat wil zeggen dat ook de Eyserweg (1,7km, 5%) en de St. Remigiusstraat Huls (1km, 6,7%) in de benen zitten. De opeenvolging van klimmetjes begint zo siltaan door te wegen. . 14 uur 43. hill Nog 100km Er staat nog 100km op de teller. Dat wil zeggen dat ook de Eyserweg (1,7km, 5%) en de St. Remigiusstraat Huls (1km, 6,7%) in de benen zitten. De opeenvolging van klimmetjes begint zo siltaan door te wegen.

clock 14:35 Pech voor Skjelmose. Het is voorlopig een rustige dag geweest qua pech en lekke banden. Mattias Skjelmose van Trek moet één van de eersten zijn die hulp van zijn mecanicien nodig heeft. . 14 uur 35. mechanical breakdown Pech voor Skjelmose Het is voorlopig een rustige dag geweest qua pech en lekke banden. Mattias Skjelmose van Trek moet één van de eersten zijn die hulp van zijn mecanicien nodig heeft.

clock 14:29 Val in het peloton. Net als in de Brabantse Pijl komt Martin Svrcek van Soudal-Quick Step ten val. De jonge Slovaak neemt de ervaren Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Israel-Premier Tech) mee tegen vlakte. . 14 uur 29. fall Val in het peloton Net als in de Brabantse Pijl komt Martin Svrcek van Soudal-Quick Step ten val. De jonge Slovaak neemt de ervaren Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Israel-Premier Tech) mee tegen vlakte.

clock 14:28 Gulper-/Plettenberg. Ook het duo Gulper- en Plettenberg is achter de rug. Voorlopig probeert niemand weg te springen uit het peloton. . 14 uur 28. hill Gulper-/Plettenberg Ook het duo Gulper- en Plettenberg is achter de rug. Voorlopig probeert niemand weg te springen uit het peloton.

clock 14:24 14 uur 24. Op 110km van het einde kan bij de mannen een nieuwe koers beginnen. Nog 30km en de renners krijgen een eerste keer de Cauberg onder de wielen geschoven. Misschien gebeurt daar al iets? . Op 110km van het einde kan bij de mannen een nieuwe koers beginnen. Nog 30km en de renners krijgen een eerste keer de Cauberg onder de wielen geschoven. Misschien gebeurt daar al iets?

clock 14:23 14 uur 23. Vollering wint bij de vrouwen, Kopecky is 2e. Bij de vrouwen is de zege voor Demi Vollering na alweer een meesterwerk van SD Worx. Lotte Kopecky zag haar ploegmate in de voorlaatste kilometer vertrekken en regelde achter Vollering de sprint voor de tweede plaats. . Vollering wint bij de vrouwen, Kopecky is 2e Bij de vrouwen is de zege voor Demi Vollering na alweer een meesterwerk van SD Worx. Lotte Kopecky zag haar ploegmate in de voorlaatste kilometer vertrekken en regelde achter Vollering de sprint voor de tweede plaats.

clock 14:19 14 uur 19. Kopgroep is gegrepen. Het avontuur van de zeven leiders zit erop. Na de beklimming van Eperheide (2,1km, 4,7%) worden ze vroeger dan verwacht opnieuw gegrepen. Alles is te herdoen! . Kopgroep is gegrepen Het avontuur van de zeven leiders zit erop. Na de beklimming van Eperheide (2,1km, 4,7%) worden ze vroeger dan verwacht opnieuw gegrepen. Alles is te herdoen!

clock 13:59 55". Op de Epenerbaan Vijlenerbos (1,5km, 5,5%) nadert het peloton tot 55" van de 7 leiders. Halen de vluchters de uitzending niet? . 13 uur 59. hill 55" Op de Epenerbaan Vijlenerbos (1,5km, 5,5%) nadert het peloton tot 55" van de 7 leiders. Halen de vluchters de uitzending niet?

clock 13:57 Gemmenich. Het klauterwerk volgt elkaar in sneltempo op. Na de klim van Gemmenich (0,8km, 6%) steken we opnieuw de grens met Nederland over. . 13 uur 57. hill Gemmenich Het klauterwerk volgt elkaar in sneltempo op. Na de klim van Gemmenich (0,8km, 6%) steken we opnieuw de grens met Nederland over.

clock 13:55 13 uur 55. Een beeldje van het peloton bij de mannen:. Een beeldje van het peloton bij de mannen:

clock 13:53 13 uur 53. Vrouwenfinale is begonnen! Bij de vrouwen is de echte finale goed en wel begonnen. Mis er geen moment van in de matchfiche hieronder. . Vrouwenfinale is begonnen! Bij de vrouwen is de echte finale goed en wel begonnen. Mis er geen moment van in de matchfiche hieronder.

clock 13:51 Met zijn 39 jaar en 268 dagen is Dries Devenyns vandaag de oudste deelnemer. 13 uur 51. Met zijn 39 jaar en 268 dagen is Dries Devenyns vandaag de oudste deelnemer.

clock 13:50 1'55". Na drie uur wedstrijd ligt de koerssituatie muurvast. UAE en AG2R laten de 7 leiders wat voor zich uit spartelen. . 13 uur 50. time difference 1'55" Na drie uur wedstrijd ligt de koerssituatie muurvast. UAE en AG2R laten de 7 leiders wat voor zich uit spartelen.

clock 13:47 Drielandenpunt. De volledige Amstel-Karavaan is boven op het Drielandenpunt (2,1km aan 5,6%). We rijden nu een stukje door België, waar ook de 12e helling (Gemmenich) ligt. . 13 uur 47. hill Drielandenpunt De volledige Amstel-Karavaan is boven op het Drielandenpunt (2,1km aan 5,6%). We rijden nu een stukje door België, waar ook de 12e helling (Gemmenich) ligt.

clock 13:41 13 uur 41. De kopgroep kronkelt omhoog richting het Drielandenpunt tussen België, Nederland en Duitsland. Het is de 11e van 33 beklimmingen. . De kopgroep kronkelt omhoog richting het Drielandenpunt tussen België, Nederland en Duitsland. Het is de 11e van 33 beklimmingen.

clock 13:34 Camerig. Op de langste klim van vandaag hebben de 7 vroege vluchters nog 2'30" op het peloton. We trekken nu naar het Drielandenpunt. . 13 uur 34. hill Camerig Op de langste klim van vandaag hebben de 7 vroege vluchters nog 2'30" op het peloton. We trekken nu naar het Drielandenpunt.

clock 13:19 Schweibergerweg. Na iets meer dan 100km wedstrijd is ook de Schweibergerweg verleden tijd. Met z'n 2,5km is het de op één na langste klim van de dag. De langste is de klim naar Camerig (3,9km), die zo meteen volgt. . 13 uur 19. hill Schweibergerweg Na iets meer dan 100km wedstrijd is ook de Schweibergerweg verleden tijd. Met z'n 2,5km is het de op één na langste klim van de dag. De langste is de klim naar Camerig (3,9km), die zo meteen volgt.

clock 13:17 13 uur 17. De koplopers worden aangemoedigd door het publiek. De koplopers worden aangemoedigd door het publiek

clock 13:08 13 uur 08. Ook AG2R werkt mee. De jongens van UAE krijgen in het peloton steun van een mannetje van AG2R. Benoît Cosnefroy werd vorig seizoen nog 2e nadat hij heel eventjes als winnaar werd uitgeroepen door de wedstrijdradio. . Ook AG2R werkt mee De jongens van UAE krijgen in het peloton steun van een mannetje van AG2R. Benoît Cosnefroy werd vorig seizoen nog 2e nadat hij heel eventjes als winnaar werd uitgeroepen door de wedstrijdradio.

clock 13:03 2'05". De voorsprong van de 7 leiders loopt verder terug. Vanhoof en co. hebben nog 2'05" op 165km van het einde. . 13 uur 03. time difference 2'05" De voorsprong van de 7 leiders loopt verder terug. Vanhoof en co. hebben nog 2'05" op 165km van het einde.

clock 13:02 Opgave Grégoire (FDJ). Gaudu en Madouas kunnen in de finale niet meer rekenen op ploegmaat Romain Grégoire. De 20-jarige winnaar van Luik-Bastenaken-Luik in 2022 moet ziek de strijd staken. . 13 uur 02. give up Opgave Grégoire (FDJ) Gaudu en Madouas kunnen in de finale niet meer rekenen op ploegmaat Romain Grégoire. De 20-jarige winnaar van Luik-Bastenaken-Luik in 2022 moet ziek de strijd staken.

clock 13:00 Tadej Pogacar kan vandaag in mooie voetsporen treden als hij na de RVV ook de AGR wint. 13 uur . Tadej Pogacar kan vandaag in mooie voetsporen treden als hij na de RVV ook de AGR wint.

clock 12:57 Duo Wolfs-/Loorberg. Het is voorlopig een geschiedenisloze editie van de Amstel Gold Race. Daar hebben ook de Wolfs- en Loorberg geen verandering in gebracht. . 12 uur 57. hill Duo Wolfs-/Loorberg Het is voorlopig een geschiedenisloze editie van de Amstel Gold Race. Daar hebben ook de Wolfs- en Loorberg geen verandering in gebracht.

clock 12:31 3'25". Na de Rijksweg N278 volgt pas binnen 22km de Wolfsberg. Het geeft ons even de tijd om de namen van de 7 leiders nog een keer op te sommen: Mathias Vacek (Tsj-Trek), Leon Heinschke (Dui-DSM), Mattéo Vercher (Fra-TotalEnergies), Ward Vanhoof (Bel-Flanders-Baloise), Tobias Ludvigsson (Zwe-Q36.5), Alessandro Fedeli (Ita-Q36.5), Marin Urianstad (Noo-Uno-X). Hun voorsprong op het peloton is 3'25". . 12 uur 31. time difference 3'25" Na de Rijksweg N278 volgt pas binnen 22km de Wolfsberg.

Het geeft ons even de tijd om de namen van de 7 leiders nog een keer op te sommen: Mathias Vacek (Tsj-Trek), Leon Heinschke (Dui-DSM), Mattéo Vercher (Fra-TotalEnergies), Ward Vanhoof (Bel-Flanders-Baloise), Tobias Ludvigsson (Zwe-Q36.5), Alessandro Fedeli (Ita-Q36.5), Marin Urianstad (Noo-Uno-X). Hun voorsprong op het peloton is 3'25".

clock 12:28 De Amstel Gold Race is vandaag niet het enige massasportevenement in Nederland. De marathon van Rotterdam bracht ook heel wat volk op de been. Bashir Abdi verbeterde er net niet zijn Europees record. 12 uur 28. De Amstel Gold Race is vandaag niet het enige massasportevenement in Nederland. De marathon van Rotterdam bracht ook heel wat volk op de been. Bashir Abdi verbeterde er net niet zijn Europees record.

clock 12:26 Rijksweg N278. De ploegleiders in de volgwagen zetten ook achter Rijksweg N278 een vinkje. Het was de eerste "klim" langer dan 1km. . 12 uur 26. hill Rijksweg N278 De ploegleiders in de volgwagen zetten ook achter Rijksweg N278 een vinkje. Het was de eerste "klim" langer dan 1km.

clock 12:17 Nijswillerweg. Ook de passage op de Nijswillerweg (800m, 3,4%) is amper het vermelden waard. Voor een doorgewinterde prof mag dit geen probleem zijn. . 12 uur 17. hill Nijswillerweg Ook de passage op de Nijswillerweg (800m, 3,4%) is amper het vermelden waard. Voor een doorgewinterde prof mag dit geen probleem zijn.

clock 12:08 Korenweg. Op de top van de Korenweg (500m aan 5,3%) is het verschil tussen de 7 leiders en het peloton 4'00". . 12 uur 08. hill Korenweg Op de top van de Korenweg (500m aan 5,3%) is het verschil tussen de 7 leiders en het peloton 4'00".

clock 12:04 42 km/u. Na iets meer dan een uur is het wedstrijdgemiddelde 42,2 km/u. Volgens het snelste wedstrijdschema finishen we dan om 16.52 u.. . 12 uur 04. average speed 42 km/u Na iets meer dan een uur is het wedstrijdgemiddelde 42,2 km/u. Volgens het snelste wedstrijdschema finishen we dan om 16.52 u..

clock 12:00 Nog 30x klimmen. De vluchters hebben ook de Bergseweg verteerd. Nog 30 klimmetjes te gaan. . 12 uur . hill Nog 30x klimmen De vluchters hebben ook de Bergseweg verteerd. Nog 30 klimmetjes te gaan.

clock 11:48 4'50". Een rustige lentedag is het voorlopig in het peloton. De 7 leiders krijgen bijna 5 minuten cadeau van UAE. . 11 uur 48. time difference 4'50" Een rustige lentedag is het voorlopig in het peloton. De 7 leiders krijgen bijna 5 minuten cadeau van UAE.

clock 11:45 De 33 klimmetjes op een rijtje:. 11 uur 45. De 33 klimmetjes op een rijtje:

clock 11:39 Adsteeg. De 7 leiders zijn bezig aan de Adsteeg, de tweede van 33 beklimming. Meer dan een opwarmertje is die niet met zijn 600m aan 4,6%. . 11 uur 39. hill Adsteeg De 7 leiders zijn bezig aan de Adsteeg, de tweede van 33 beklimming. Meer dan een opwarmertje is die niet met zijn 600m aan 4,6%.

clock 11:37 Oponthoud Pidcock. Achterin rijdt Tom Pidcock lek. De kopman van Ineos kan snel weer voort, weliswaar op een nieuw tuig. . 11 uur 37. flat tyre Oponthoud Pidcock Achterin rijdt Tom Pidcock lek. De kopman van Ineos kan snel weer voort, weliswaar op een nieuw tuig.

clock 11:28 3'40". In het peloton neemt de witte brigade van UAE zijn verantwoordelijkheid. Het verschil met de 7 is 3'40" na 25km. . 11 uur 28. time difference 3'40" In het peloton neemt de witte brigade van UAE zijn verantwoordelijkheid. Het verschil met de 7 is 3'40" na 25km.

clock 11:27 11 uur 27. Het wordt een onvoorspelbare wedstrijd. Alleen aankomen zal niet gemakkelijk worden. Tadej Pogacar. Het wordt een onvoorspelbare wedstrijd. Alleen aankomen zal niet gemakkelijk worden. Tadej Pogacar

clock 11:26 11 uur 26. Tadej Pogacar (UAE): "De Gold Race is een "tricky" wedstrijd". Tadej Pogacar (UAE): "De Gold Race is een "tricky" wedstrijd"

clock 11:24 11 uur 24. De vluchters en het peloton hebben Sittard, het meest noordelijke punt vandaag, bereikt. Vanaf nu gaat het weer richting de grensstreek tussen Maastricht en Aken, waar het een hele dag kronkelen wordt. . De vluchters en het peloton hebben Sittard, het meest noordelijke punt vandaag, bereikt. Vanaf nu gaat het weer richting de grensstreek tussen Maastricht en Aken, waar het een hele dag kronkelen wordt.