"Hij is mijn gedroomde winnaar": hoe de reputatie van de Amstel weer besmeurd is

There is no such thing as bad publicity? De Amstel Gold Race heeft ook in 2023 geen editie gekregen waar geen wrange nasmaak aan hangt. Deze keer was koersdirecteur Leo van Vliet zelf de schuldige. Vooral in Nederland werd de 67-jarige organisator zwaar op de korrel genomen.

Hij stak het in de aanloop naar de Nederlandse koershoogdag niet onder stoelen of banken: Tadej Pogacar was de gedroomde winnaar van Leo van Vliet voor deze editie van de Amstel Gold Race. Zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert was de Sloveen de publiekstrekker en Van Vliet hoopte dat Pogacar niet uitgeblust aan de start zou staan. Van Vliet contacteerde vorige week zelfs UAE-ploegbaas Mauro Gianetti met de vraag welke versie naar Nederlands Limburg zou afzakken. Zou de winnaar van de Ronde van Vlaanderen nog wel gemotiveerd zijn? Gianetti stelde Van Vliet gerust. "Pogacar rijdt alleen om te winnen", verzekerde hij. En zo geschiedde.

"Ik dacht dat ik hallucineerde"

De anekdote is olie op het vuur voor wie zich gisteren mateloos geïrriteerd heeft aan wat er in de finale gebeurd is. De auto van de koersdirecteur - met Walter Planckaert als chauffeur van Leo van Vliet - nestelde zich pardoes voor de neus van Pogacar en fungeerde zo'n kilometer als ideale gangmaker. Complete nonsens, zo catalogeerde Van Vliet de kritiek en insinuaties bij de collega's van Algemeen Dagblad. Maar dat hij in het opvallende interview aanvankelijk weer over het telefoongesprek met Gianetti begon, was opnieuw een doorn in het oog van de criticasters. "We hadden niet het sterkste deelnemersveld en we hadden allemaal gehoopt dat Pogacar zou winnen", vertelde Van Vliet nog eens, voor hij zich duidelijk zou opwinden over het stayermoment.

Van Vliet reed een koppeltijdrit met Pogacar en ze hebben samen gewonnen. Knap, zo'n duo-aanval. Alsof Pogacar die steun nog nodig had. Analist Thijs Zonneveld

In de AD-podcast In Het Wiel kon analist Thijs Zonneveld enkele uren na de finish nog altijd niet geloven wat hij gezien had. "Ik lag met restjes koorts in bed te kijken en ik dacht dat ik hallucineerde, maar dat was het helaas niet", stak de Nederlander van wal. "Van Vliet reed een koppeltijdrit met Pogacar en ze hebben samen gewonnen. Knap, zo'n duo-aanval." "Alsof Pogacar die steun nog nodig had. Ik vind het volstrekt schandalig wat er gebeurd is."

"Het is helpen om te winnen: het is koersvervalsing"

Thijs Zonneveld legt nog eens uit waarom de uitspraken van Leo van Vliet aan de vooravond van de Amstel nu als een boemerang terugkeren. "Hij roept overal waar hij kan dat Pogacar de gedroomde winnaar is. Als koersdirecteur is dat niet superslim. Hij mag zijn wens uitspreken, maar blijf dan extra ver weg van de renners." "Zo loop je niet het risico dat achteraf iemand roept dat je een renner voortrekt. Want dit is meer dan roepen, hopen en wensen." "Dit is gewoon helpen om hem te winnen. Als die zaken samenvallen, is het koersvervalsing in optima forma."

Het is vooral vervelend voor de reputatie van de Amstel Gold Race. De Nederlanders bestempelen hun grootste koers graag als het 6e monument, maar er zijn de voorbije jaren al heel wat incidenten geweest. In 2019 was er de waanzinnige ontknoping met Mathieu van der Poel en bij die inhaalrace werden al vragen gesteld over de gebrekkige tijdswaarneming en stayeren achter de motoren. In een podcast van Wielerflits.nl getuigde Van Vliet vorige week nog hoe hij door de UCI op de vingers werd getikt omdat hij aan het juichen was na de stunt van de Nederlandse kampioen. In 2021 en 2022 was er dan de vaudeville met de fotofinish. Uit de oren van Tom Pidcock komt nog altijd stoom als hij Wout van Aert als winnaar van 2021 op de erelijst ziet, Benoît Cosnefroy geloofde vorig jaar een minuutje dat hij en niet Michal Kwiatkowski de millimetersprint had gewonnen. Om geen bedenkelijke drie op een rij te scoren, had Van Vliet himself de experts van ASO ingehuurd, maar met zijn aanmoedigingen voor de eenzame leider heeft Van Vliet zijn eigen ruiten dus weer ingegooid. (lees voort onder de video's)

"Dit is geen onpartijdige koersdirecteur en je verwacht het van hem"

"Leo heeft de schijn tegen", vulde ex-ploegleider Michiel Elijzen in de podcast van AD aan. "Hij is commercieel ingesteld, staat graag op de voorgrond en vindt zichzelf belangrijk." "Het knaagde al bij de zege van Van der Poel. Hij veranderde er in een soort fanboy die helemaal wild werd na zijn zege. Als koersdirecteur moet je je dan een beetje inhouden." En de interventie van de wagen gisteren bij wat toch een potentieel breekpunt was bij een vermoeide Pogacar, bestempelt Elijzen als "oud-wielrennen". "Ze weten in die wagen heel goed wat ze doen. Aan alles zie je dat ze hem helpen. Je hebt geen onpartijdige koersdirecteur. En ik verwacht het eigenlijk van hem." "Die gedachte is hartstikke fout. Ik kijk er niet van op. Had hij hetzelfde gedaan als Ben Healy voorop had gereden?" "Stel die vraag aan 100 mensen. 99 mensen antwoorden "neen", ééntje zou het niet weten. Als je die vraag maar op één manier kan beantwoorden, dan weet je dat het schandalig is."

Leo van Vliet met winnaar Mathieu van der Poel in 2019.

"Voor de zoveelste keer praten we over randzaken en niet over de koers"

"Leo is te dik met iedereen", besluit Thijs Zonneveld. "Wij hebben het er nu over en straks is hij weer boos, maar het is niet gezond, ook niet hoe de mensen met hem omgaan. Hij komt er gewoon mee weg." "Hij heeft heel veel goeie dingen gedaan voor deze Amstel, maar elke keer weer die kermiskoersachtige dingen maken het zo clownesk. Hij moet zichzelf beschermen en mag niet in de positie komen waarbij hij invloed heeft op de wedstrijd." "Het is zonde, want dit is de enige Nederlandse koers op niveau", concludeert Michiel Elijzen. "Het is de zoveelste keer dat we niet over de koers praten, wel over randzaken." "De allerbeste renner wint, maar dit moet uit het wielrennen. Dit kun je hem aanrekenen, dat we boos zijn op een dag dat het Nederlandse wielrennen kan laten zien dat we er ook nog zijn naast de Belgische topwedstrijden." "Met zijn enthousiasme heeft hij veel goeds gedaan, maar hij doet er ook weer afbreuk aan." "Nu gaat hij echt een brug te ver en daar snijdt hij zichzelf, de koers en de wielersupporter mee in de vingers." De volledige podcast "In Het Wiel" kunt u hier beluisteren met nog meer anekdotes over "dealtjes" en het criterium in Curaçao.