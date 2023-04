Auto van koersdirecteur Leo van Vliet gaat de mist in: "Maar er is niets aan de hand"

Koersdirecteur: "Stayeren? Dat is helemaal niet waar"

Bij de Nederlandse collega's van Algemeen Dagblad gaf Leo van Vliet zijn versie van de feiten.

"Ik heb de commotie opgevangen, ja", begon hij zijn uitleg. "Wij reden achter Tadej Pogacar en Ben Healy kwam dichter. Dan moet je weg en het werd ginds steeds smaller."

"We zijn voorbij Pogacar gegaan en dan moet je voorzichtig zijn. Als iemand dan een foto maakt van dat moment... Wat moet ik daarmee? We kijken beter naar de mooie koers die we gehad hebben."

Van Vliet ergerde zich meer en meer tijdens het gesprek. "Dat we een kilometer net voor hem reden? Dat is helemaal niet waar. Kijk naar de beelden. Wij reden ervoor, maar hij had er niets aan. Ik heb zelf ook gefietst. Ik kan het me niet voorstellen."

"Wat heb ik voor baat om dat te doen? Wij reden ver genoeg voor hem. Er is niets aan de hand."

Waarna de Nederlandse koersdirecteur zich helemaal opwond bij de stelling dat hij liever Pogacar dan Healy op zijn erelijst zag. "Laat ze maar doen. Ik kan er niets mee."