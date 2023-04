Karl en José na de Amstel: "We zagen voor het eerst een vermoeide Tadej Pogacar"

Hij kwam dan vrij snel terug en plaatste zijn versnelling op de Keutenberg. Dat is echt een rotding, vooral op die uitloper kraken veel renners. Het is de lastigste strook in de Amstel.

José: Zoals zo vaak zullen we dat nooit weten, maar de kans bestaat dat er geen "yes" wordt gegeven en dat het een "njet" is. Dan blijf je aanmodderen met die fiets. Hij reed er toch 20 à 30 kilometer mee rond.

Je kan bezwaarlijk over een vormdip spreken, daar had het niets mee te maken. Wel met de omstandigheden en misschien had hij iets te weinig gegeten. Dat zag je ook bij Tom Pidcock, een echt slachtoffer. We hebben ook weer koers gezien.

José: Jawel, maar hij maakte het zichzelf nog moeilijk door zo vroeg te gaan en er was ook veel stress met die lekke band. Op het einde zagen we voor het eerst een vermoeide Pogacar.

Incident met wagen: "Ze zorgen nu zelf voor de problemen"

Karl: Het is jammer, want er hangt altijd wel iets aan deze wedstrijd na de fotofinish van de voorbije jaren.

José: We weten ook hier niet of het een kantelpunt was. Maar het was zeker niet nodig. Deze wedstrijd heeft dit niet nodig.

"In een sprint in Luik is frisheid bepalend"

Karl: We slaan de Waalse Pijl even over en kijken naar het duel dat zondag in de maak is. Remco Evenepoel komt van de Teide. Verwacht je een duel?

José: Misschien krijgen we een duet. Het is zo belangrijk omdat vorig jaar in Luik alles begonnen is voor Evenepoel. De nieuwe Evenepoel is er opgestaan en het is daarna bijna niet meer misgegaan.

We verwachten die grote strijd tussen hen. Pogacar is de standaard, Evenepoel komt. Het is de laatste klassieker van die eerste, de eerste van Evenepoel.

Karl: Er wordt nu al gespeculeerd over een mogelijke sprint. Durf je te zeggen wie er dan wint?

José: Op basis van de sprintsnelheid in die vorige sprints in Luik tegen onder meer Roglic en Alaphilippe, zou ik Pogacar zeggen.

Een sprint bergop, dat weet ik niet meer met deze Evenepoel. Maar dat is niet zo bij de finish in Luik. Daar is de frisheid bepalend en dat zou dan weer bij Evenepoel moeten liggen.