Kwelduivel Van Gerwen maakt opnieuw snel een einde aan de Premier League-avond van Van den Bergh

Michael van Gerwen had de voorbije 10 ontmoetingen met Dimitri Van den Bergh gewonnen en had in de vorige Premier League-avonden opnieuw indruk gemaakt.



Dat kon niet gezegd worden van Van den Bergh, die na een hoopvol begin van het prestigieuze toernooi helemaal is weggedeemsterd. In Newcastle, Berlijn en Birmingham ging hij er 3 weken na elkaar telkens in de eerste ronde uit.



Dat lot was hem ook beschoren in Brighton, ook al begon hij sterk. Met een finish vanaf 97 kwam hij zelfs 2-1 voor. Het zou zijn laatste heuglijke wapenfeit worden.



Want terwijl Van den Bergh knoeide op zijn dubbels, was Van Gerwen dodelijk telkens hij bloed had geroken. Eindverdict: 6-2.



Van den Bergh heeft nog 5 avonden om toch nog iets moois van zijn Premier League-avontuur te maken.