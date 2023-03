Meer dan het zwarte beest: Van den Bergh voor 10e (!) keer op rij onderuit tegen Van Gerwen

"The Dreammaker" is een nachtmerrie rijker. En opnieuw kaapt Michael van Gerwen de hoofdrol weg.

In Leverkusen stonden de heren van de Lage Landen opnieuw tegenover elkaar. Dimitri Van den Bergh klopte Wade makkelijk op weg naar de 1/8e finales, Van Gerwen kende geen problemen met landgenoot Van Barneveld.

Toch liep de Belg niet over van vertrouwen voor een nieuwe clash. Sinds 2017 stond de teller in de onderlinge confrontaties op 9-0 in het voordeel van de Nederlander.

Ook vandaag was Van den Bergh niet opgewassen tegen een Van Gerwen in hoogvorm. Een vroege break gaf onze landgenoot hoop op een stunt bij 1-2, maar daarna haalde zijn tegenstander de pletwals boven.

Dimitri Van den Bergh won geen enkele leg meer, Van Gerwen gooide nog drie 180-worpen en was dodelijk efficiënt op de check-outs.

Het resultaat: 6-2 en een 10e nederlaag op rij tegen het zwarte beest.