BEKIJK: De Decker zorgt voor lichtpunt met stunt tegen nummer 1 in Belgische baaldag op European Tour

Het was niet het dagje van de Belgen op de European Tour darts. In Duitsland stonden vier landgenoten in de tweede ronde, maar enkel Mike de Decker kon zich plaatsen voor de 1/8e finales na een stunt tegen de nummer 1 van de wereld. Dimitri Van den Bergh stelde teleur, hij kon maar één leg winnen tegen de thuisspeler Springer.