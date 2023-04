Dimitri Van den Bergh moet alweer meteen afdruipen in de Premier League

Dimitri Van den Bergh leek na zijn traditionele openingsdans niet helemaal wakker en moest meteen achtervolgen. Gerwyn Price was namelijk wel bij de les en zette meteen een 3-0-voorsprong op het scorebord.

Maar Van den Bergh gaf niet op en knokte zich weer in de wedstrijd. Met hoge scores maakte hij gelijk en leek hij even later de wedstrijd helemaal te doen kantelen. Maar Price kon de break afwenden met een check-out op bullseye.

Van den Bergh kon daarna nog milderen tot 5-5, maar in de beslissende leg brak een 180 van Price het Belgische verzet. Zo strandt onze landgenoot net als in Newcastle en Berlijn ook in Birmingham in de eerste ronde. Om de top 4 van de Premier League te halen zal hij dringend wedstrijden moeten winnen.