Geen gokreclame meer op voorkant van voetbalshirts in de Premier League vanaf 2025

Op dit moment spelen 8 van de 20 Premier League-clubs met een gokbedrijf als shirtsponsor op de borst: Bournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton en West Ham.

Zij zullen vanaf 2025 dus op zoek moeten naar een nieuwe sponsor voor de voorkant van hun shirts, want vanaf dan gaat het verbod in. Gokbedrijven mogen wel nog op mouwen en de achterkant van de shirts of op de boarding naast het veld.

In België wordt vanaf 1 januari 2025 alle gokreclame uit de stadions verbannen, met uitzondering van shirtreclame. Daarvoor is een overgangsperiode voorzien, tot eind 2027. Daar zijn evenwel beperkingen aan verbonden. Zo zal onder meer het logo niet meer aan de voorzijde mogen worden aangebracht.

De Belgische sportsector hekelt het verbod op gokreclame. In een eind vorige maand gepubliceerd statement vragen ze overleg over het totaalverbod.